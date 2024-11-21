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Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга - 21.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга
Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал снижение к юаню, обновив годовой минимум на уровне 13,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:31+0300
2024-11-21T19:34+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал снижение к юаню, обновив годовой минимум на уровне 13,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек, до 13,95 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 1,8%, до 74,12 доллара за баррель. РУБЛЬ НАЩУПЫВАЕТ НОВЫЕ МИНИМУМЫ Юань вырос на 0,94%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 13,83-13,95 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 146 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль в очередной раз обновил минимумы за год – юань отметился выше 13,9 рубля, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 100,67 рубля. Основные причины усиления девальвации – взлет доллара на мировом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (индекс DXY упорно держится выше 106 пунктов), сезонный рост спроса на импорт при стабильно ограниченном экспорте, характерное для конца года увеличение бюджетных расходов и ухудшение геополитического фона", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня рубль продолжил смешанные движения. Доллар США стабильно закрепился выше 100 рублей и теперь двигает границу дальше, за 101 рубль. Банки на внебиржевой площадке учитывают и геополитику, в которой все становится сложнее, и перспективу инфляции и ключевой ставки. Инфляционные сигналы не понравятся ЦБ РФ, который будет продолжать бороться с разгоном цен так, как может", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "На наш взгляд, текущий импульс ослабления рубля близок к завершению. Уже на днях нацвалюта может получить поддержку от налогового периода и возможного снижения градуса эмоций, связанных с геополитической эскалацией. Прогноз по курсу рубля к юаню на завтра – 13,6-14 рублей, по доллару – 99-102 рубля",- рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в пятницу доллар может торговаться в диапазоне 100-102 рубля, евро – в коридоре 105-107 рублей, юань в рамках 13,7-14,2 рубля.
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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань, курсы валют
19:31 21.11.2024 (обновлено: 19:34 21.11.2024)
 
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга

Курс рубля к юаню снизился на 13 копеек по итогам торгов четверга

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал снижение к юаню, обновив годовой минимум на уровне 13,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек, до 13,95 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 1,8%, до 74,12 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАЩУПЫВАЕТ НОВЫЕ МИНИМУМЫ

Юань вырос на 0,94%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 13,83-13,95 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 146 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"Рубль в очередной раз обновил минимумы за год – юань отметился выше 13,9 рубля, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 100,67 рубля. Основные причины усиления девальвации – взлет доллара на мировом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (индекс DXY упорно держится выше 106 пунктов), сезонный рост спроса на импорт при стабильно ограниченном экспорте, характерное для конца года увеличение бюджетных расходов и ухудшение геополитического фона", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Сегодня рубль продолжил смешанные движения. Доллар США стабильно закрепился выше 100 рублей и теперь двигает границу дальше, за 101 рубль. Банки на внебиржевой площадке учитывают и геополитику, в которой все становится сложнее, и перспективу инфляции и ключевой ставки. Инфляционные сигналы не понравятся ЦБ РФ, который будет продолжать бороться с разгоном цен так, как может", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

ПРОГНОЗЫ

"На наш взгляд, текущий импульс ослабления рубля близок к завершению. Уже на днях нацвалюта может получить поддержку от налогового периода и возможного снижения градуса эмоций, связанных с геополитической эскалацией. Прогноз по курсу рубля к юаню на завтра – 13,6-14 рублей, по доллару – 99-102 рубля",- рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в пятницу доллар может торговаться в диапазоне 100-102 рубля, евро – в коридоре 105-107 рублей, юань в рамках 13,7-14,2 рубля.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 ноября
17:42
 
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