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В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов
В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, касающиеся корректировки расчета цены нефти для налогообложения путем включения в него стоимости нефти... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:35+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, касающиеся корректировки расчета цены нефти для налогообложения путем включения в него стоимости нефти сорта ВСТО (ESPO), экспортируемого из дальневосточного порта Козьмино. Предполагается, что показатель будет определяться как среднее арифметическое котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22. Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в четверг при подготовке ко второму чтению законопроекта, приводящего отдельные положения Налогового кодекса в соответствие с действующим законодательством в области регулирования табачной продукции. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов напомнил в ходе заседания комитета, что в западные страны российская нефть практически не поставляется, а основные объемы идут в Индию и Китай, поэтому действующие формулы расчета цены нефти для налогообложения стали неактуальными. "В последние годы мы применяли подход "FOB российские порты", то есть это котировка в российских портах, увеличенная на 2 доллара на баррель. Сейчас мы выработали компромиссную редакцию вместе с нефтяной отраслью, когда мы переходим к расчету исключительной котировки нефтяной в российских портах, но учитываем не только западные направления, где скидка на российскую нефть максимальна, но и на восточные направления, где скидка на российскую нефть гораздо ниже", - прокомментировал Сазанов.
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россия, нефть, российская нефть
Экономика, РОССИЯ, Нефть, российская нефть
В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов
Бюджетный комитет Госдумы одобрил корректировку расчета цены нефти для налогов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, касающиеся корректировки расчета цены нефти для налогообложения путем включения в него стоимости нефти сорта ВСТО (ESPO), экспортируемого из дальневосточного порта Козьмино.
Предполагается, что показатель будет определяться как среднее арифметическое котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в четверг при подготовке ко второму чтению законопроекта, приводящего отдельные положения Налогового кодекса в соответствие с действующим законодательством в области регулирования табачной продукции.
Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов напомнил в ходе заседания комитета, что в западные страны российская нефть практически не поставляется, а основные объемы идут в Индию и Китай, поэтому действующие формулы расчета цены нефти для налогообложения стали неактуальными.
"В последние годы мы применяли подход "FOB российские порты", то есть это котировка в российских портах, увеличенная на 2 доллара на баррель. Сейчас мы выработали компромиссную редакцию вместе с нефтяной отраслью, когда мы переходим к расчету исключительной котировки нефтяной в российских портах, но учитываем не только западные направления, где скидка на российскую нефть максимальна, но и на восточные направления, где скидка на российскую нефть гораздо ниже", - прокомментировал Сазанов.
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