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Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг

Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг - 21.11.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:52+0300

2024-11-21T08:52+0300

2024-11-21T08:52+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,22% - до 72,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 68,92 доллара. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12% - до 106,56 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликтов между странами региона может отразиться на нефтяных поставках.

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нефть, цены