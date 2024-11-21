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Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг
Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг - 21.11.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг
Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T08:52+0300
2024-11-21T08:52+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,22% - до 72,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 68,92 доллара. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12% - до 106,56 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликтов между странами региона может отразиться на нефтяных поставках.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
08:52 21.11.2024
 
Цены на нефть перешли к умеренному росту в четверг

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2%

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются примерно на 0,2% на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,22% - до 72,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 68,92 доллара.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12% - до 106,56 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликтов между странами региона может отразиться на нефтяных поставках.
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