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Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти

Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти - 21.11.2024, ПРАЙМ

Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти

Казахстан и Россия договариваются о продлении соглашения о беспошлинных поставках нефтепродуктов в республику до января 2028 года, сообщает в четверг... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:57+0300

2024-11-21T13:57+0300

2024-11-21T13:57+0300

энергетика

россия

казахстан

нефть

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АЛМА-АТА, 21 ноя – ПРАЙМ. Казахстан и Россия договариваются о продлении соглашения о беспошлинных поставках нефтепродуктов в республику до января 2028 года, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского министерства энергетики. "В настоящее время проводятся процедуры продления (возобновления) действия соглашения между правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. В этой связи подготовлен соответствующий проект постановления правительства республики Казахстан на подписание протокола о возобновлении действия соглашения с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства. Сообщается, что в соответствие с соглашением о поставках нефти и нефтепродуктов есть возможность импортировать российское горючее на условиях беспошлинных поставок. Кроме того, уточняется, что в рамках индикативного баланса между министерствами энергетики Казахстана и России предусматривается возможность импорта в 2024 году: 285 тысяч тонн автобензина, 300 тысяч тонн авиатоплива, 450 тысяч тонн дизельного топлива и 500 тысяч тонн битума в пиковые периоды потребления при необходимости.

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россия, казахстан, нефть