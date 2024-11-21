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Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель - 21.11.2024, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI -... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:13+0300

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2024-11-21T14:36+0300

энергетика

нефть

цены

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI - выше 70 долларов впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% - до 73,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI - выше 70 долларов за баррель."Продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на рынок нефти, поскольку трейдеры оценивают возможные последствия. Потенциальный сбой в экспорте российской нефти может усилить беспокойство по поводу поставок", - заявил газете Wall Street Journal стратег Exness Теренс Хоув (Terence Hove).Агентство Блумберг в среду со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Минобороны России в четверг сообщило, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.Трейдеры также продолжают оценивать статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 0,5 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики ждали роста на 0,4 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в стране за неделю сократилась на 199 тысяч баррелей в сутки - до 13,201 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, цены