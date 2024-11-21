https://1prime.ru/20241121/neft-852990720.html

"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба"

"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба" - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба"

Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" готова... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:34+0300

2024-11-21T14:34+0300

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энергетика

нефть

транснефть

сербия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" готова содействовать в этом вопросе, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. "Они (сербская "Транснафта" Панчево" - прим. ред.) предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления. По-моему, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", - сказал Каланда. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

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нефть, транснефть, сербия