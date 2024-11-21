Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба" - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241121/neft-852990720.html
"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба"
"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба" - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба"
Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" готова... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:34+0300
2024-11-21T14:35+0300
энергетика
нефть
транснефть
сербия
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" готова содействовать в этом вопросе, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. "Они (сербская "Транснафта" Панчево" - прим. ред.) предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления. По-моему, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", - сказал Каланда. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
https://1prime.ru/20241121/neft-852990002.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, транснефть, сербия
Энергетика, Нефть, Транснефть, СЕРБИЯ
14:34 21.11.2024 (обновлено: 14:35 21.11.2024)
 
"Транснефть" поможет Сербии с подключением к нефтепроводу "Дружба"

Каланда: "Транснефть" готова помочь Сербии с реализацией проекта отвода от "Дружбы"

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" готова содействовать в этом вопросе, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда.
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
"Они (сербская "Транснафта" Панчево" - прим. ред.) предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления. По-моему, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", - сказал Каланда.
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
14:13
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
 
ЭнергетикаНефтьТранснефтьСЕРБИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала