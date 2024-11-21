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В России продают хорошо знакомый японский кроссовер дешевле "китайцев"

В России продают хорошо знакомый японский кроссовер дешевле "китайцев" - 21.11.2024, ПРАЙМ

В России продают хорошо знакомый японский кроссовер дешевле "китайцев"

На российский рынок в рамках параллельного импорта поступают кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения. Цена модели начинается от 2 790 000 рублей. За такую... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T21:59+0300

2024-11-21T21:59+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. На российский рынок в рамках параллельного импорта поступают кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения. Цена модели начинается от 2 790 000 рублей. За такую стоимость автомобиль можно приобрести в воронежском автосалоне. Об этом пишет издание "За рулем".По данным издания данная модель оснащена передним приводом, двигателем двухлитровый 140-сильный атмосферник и вариатор. Салон Nissan Qashqai отделан кожей, предусмотрен бесключевой доступ. Также есть медиасистема с крупным экраном и иные опции.При этом, как правило, выставленные на продажу Nissan Qashqai имеют двухлитровый турбированный двигатель мощностью 144 лошадиных силы и вариатор. В Москве они стоят от 3 100 000 рублей, в Нижнем Новгороде — от 3 190 000 рублей, а у официального дилера Nissan в Воронеже — от 3 360 000 рублей, пишет "ЗР".Отмечается, что "официальные китайцы" в основном стоят дороже. Так, Geely Coolray в комплектации выше базовой обойдется в 2 823 190 рублей, Changan CS 55 Plus в "средней" версии — минимум в 2 849 900 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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