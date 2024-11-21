Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры" - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241121/plennyy-852980130.html
"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры"
"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры" - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры"
Командование Вооруженных сил Украины "затыкает дыры" на фронте бригадами из небоеспособных солдат. Об этом в видеоролике Минобороны России рассказал пленный... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:32+0300
2024-11-21T09:32+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины "затыкает дыры" на фронте бригадами из небоеспособных солдат. Об этом в видеоролике Минобороны России рассказал пленный боец ВСУ Владимир Черныш."Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", –отметил военнослужащий.Офицер роты предупредил их, что несмотря на их непригодность к бою, они должны выполнять задания, иначе могут быть наказаны. Черныш также упомянул, что в его бригаде "некому воевать", а также нет никакого оружия, а используемое датируется 60-ми годами.Ранее СМИ сообщали, что некоторые из обещанных ВСУ ракет ATACMS стали непригодными еще в 2015 году и требуют значительных затрат на восстановление. В 2016 году США потратили 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет, чтобы продлить их срок службы на 10 лет. Передача их Украине поможет США сократить расходы на хранение и обслуживание устаревших систем.
https://1prime.ru/20241121/rakety-852978610.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_967f96dfdb022cf17c8a709830546b0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
09:32 21.11.2024
 
"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры"

Пленный ВСУ: хотел служить плотником, но нами "затыкали дыры" на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины "затыкает дыры" на фронте бригадами из небоеспособных солдат. Об этом в видеоролике Минобороны России рассказал пленный боец ВСУ Владимир Черныш.
"Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", –отметил военнослужащий.
Офицер роты предупредил их, что несмотря на их непригодность к бою, они должны выполнять задания, иначе могут быть наказаны. Черныш также упомянул, что в его бригаде "некому воевать", а также нет никакого оружия, а используемое датируется 60-ми годами.
Ранее СМИ сообщали, что некоторые из обещанных ВСУ ракет ATACMS стали непригодными еще в 2015 году и требуют значительных затрат на восстановление. В 2016 году США потратили 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет, чтобы продлить их срок службы на 10 лет. Передача их Украине поможет США сократить расходы на хранение и обслуживание устаревших систем.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку
09:09
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала