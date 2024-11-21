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"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры"

"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры" - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Воевать некому". Пленный ВСУ рассказал, как командование "затыкает дыры"

Командование Вооруженных сил Украины "затыкает дыры" на фронте бригадами из небоеспособных солдат. Об этом в видеоролике Минобороны России рассказал пленный... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:32+0300

2024-11-21T09:32+0300

2024-11-21T09:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины "затыкает дыры" на фронте бригадами из небоеспособных солдат. Об этом в видеоролике Минобороны России рассказал пленный боец ВСУ Владимир Черныш."Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", –отметил военнослужащий.Офицер роты предупредил их, что несмотря на их непригодность к бою, они должны выполнять задания, иначе могут быть наказаны. Черныш также упомянул, что в его бригаде "некому воевать", а также нет никакого оружия, а используемое датируется 60-ми годами.Ранее СМИ сообщали, что некоторые из обещанных ВСУ ракет ATACMS стали непригодными еще в 2015 году и требуют значительных затрат на восстановление. В 2016 году США потратили 30,1 миллиона долларов на модернизацию 10 ракет, чтобы продлить их срок службы на 10 лет. Передача их Украине поможет США сократить расходы на хранение и обслуживание устаревших систем.

https://1prime.ru/20241121/rakety-852978610.html

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