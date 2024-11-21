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"Умоляет": в США рассказали о странной просьбе Зеленского
"Умоляет": в США рассказали о странной просьбе Зеленского - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Умоляет": в США рассказали о странной просьбе Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский просит Москву полностью уничтожить Украину, считает журналист из США Джексон Хинкл. Об этом он написал в социальной... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:15+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский просит Москву полностью уничтожить Украину, считает журналист из США Джексон Хинкл. Об этом он написал в социальной сети X."Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей", — объяснил он.Ранее агентство Bloomberg рассказало, сославшись на западного чиновника, о том, что украинские войска в первый раз применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по российским территориям. До этого ВСУ обстреляли Брянскую область шестью американскими ракетами ATACMS.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин
"Умоляет": в США рассказали о странной просьбе Зеленского
Журналист Хинкл: Зеленский умоляет Россию сровнять Украину с землей
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский просит Москву полностью уничтожить Украину, считает журналист из США Джексон Хинкл. Об этом он написал в социальной сети X
.
"Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей", — объяснил он.
Ранее агентство Bloomberg рассказало, сославшись на западного чиновника, о том, что украинские войска в первый раз применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по российским территориям. До этого ВСУ обстреляли Брянскую область шестью американскими ракетами ATACMS.
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