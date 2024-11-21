Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241121/rakety-852978610.html
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку
Вооруженный конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а погодные условия оказывают влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:09+0300
2024-11-21T10:14+0300
спецоперация на украине
всу
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженный конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а погодные условия оказывают влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут служить укрытием от БПЛА, однако стороны стремятся занять выгодные позиции, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в Донецкой Народной Республике (ДНР) сохраняется напряженная ситуация. ВС России смогли существенно продвинуться на запад . Группировки "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, включая Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар и Селидово.Основной целью является Красноармейск (Покровск), который снабжает донбасскую группировку противника. В настоящее время группы "Центр" и "Юг" сосредоточены на захвате Курахово, чтобы заставить противника отступить и оставить его только узкий коридор на запад, как уже случалось в Угледаре и Авдеевке.В Курской области произошли изменения, с разгромом значительных противников в Ольговском лесу. Киев хочет показать свою способность проводить крупные операции до инаугурации Дональда Трампа, чтобы обеспечить поддержку от Соединенных Штатов."ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка", - отмечается в публикации.Автор материала заметил, что, если рывок провалится, то это подорвет переговорную позицию Киева и западных союзников. Тем не менее, грядущая зима станет решающей для всего хода конфликта, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241120/vsu-852964118.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, ракеты
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракеты
09:09 21.11.2024 (обновлено: 10:14 21.11.2024)
 
"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку

РИА Новости: украинская армия накапливает ракеты перед возможным наступлением

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженный конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а погодные условия оказывают влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут служить укрытием от БПЛА, однако стороны стремятся занять выгодные позиции, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, в Донецкой Народной Республике (ДНР) сохраняется напряженная ситуация. ВС России смогли существенно продвинуться на запад . Группировки "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, включая Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар и Селидово.
Основной целью является Красноармейск (Покровск), который снабжает донбасскую группировку противника. В настоящее время группы "Центр" и "Юг" сосредоточены на захвате Курахово, чтобы заставить противника отступить и оставить его только узкий коридор на запад, как уже случалось в Угледаре и Авдеевке.
В Курской области произошли изменения, с разгромом значительных противников в Ольговском лесу. Киев хочет показать свою способность проводить крупные операции до инаугурации Дональда Трампа, чтобы обеспечить поддержку от Соединенных Штатов.
"ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка", - отмечается в публикации.
Автор материала заметил, что, если рывок провалится, то это подорвет переговорную позицию Киева и западных союзников. Тем не менее, грядущая зима станет решающей для всего хода конфликта, заключили в издании.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Абсолютно нет шансов": стало известно, что произошло с ВСУ на поле боя
Вчера, 22:15
 
Спецоперация на УкраинеВСУракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала