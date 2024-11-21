https://1prime.ru/20241121/rakety-852978610.html

"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку

"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Приберегли напоследок": ВСУ готовятся к "решающему" рывку

Вооруженный конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а погодные условия оказывают влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:09+0300

2024-11-21T09:09+0300

2024-11-21T10:14+0300

спецоперация на украине

всу

ракеты

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженный конфликт на Украине переходит в зимнюю фазу, а погодные условия оказывают влияние на боевые действия, так как земля замерзает и леса больше не могут служить укрытием от БПЛА, однако стороны стремятся занять выгодные позиции, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в Донецкой Народной Республике (ДНР) сохраняется напряженная ситуация. ВС России смогли существенно продвинуться на запад . Группировки "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, включая Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар и Селидово.Основной целью является Красноармейск (Покровск), который снабжает донбасскую группировку противника. В настоящее время группы "Центр" и "Юг" сосредоточены на захвате Курахово, чтобы заставить противника отступить и оставить его только узкий коридор на запад, как уже случалось в Угледаре и Авдеевке.В Курской области произошли изменения, с разгромом значительных противников в Ольговском лесу. Киев хочет показать свою способность проводить крупные операции до инаугурации Дональда Трампа, чтобы обеспечить поддержку от Соединенных Штатов."ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка", - отмечается в публикации.Автор материала заметил, что, если рывок провалится, то это подорвет переговорную позицию Киева и западных союзников. Тем не менее, грядущая зима станет решающей для всего хода конфликта, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241120/vsu-852964118.html

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всу, ракеты