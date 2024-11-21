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Курс рубля на Мосбирже продолжает обновлять минимумы
Курс рубля на Мосбирже продолжает обновлять минимумы - 21.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Мосбирже продолжает обновлять минимумы
Курс рубля в первые часы торгов снижается к юаню: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с октября прошлого года и подорожала ранее в четверг выше... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:18+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов снижается к юаню: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с октября прошлого года и подорожала ранее в четверг выше 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.56 мск растёт на 7 копеек, до 13,89 рубля, а ранее в четверг он достигал 13,924 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 100,1 миллиарда, что выше аналогичного показателя предыдущих торгов. Напряженность на международной арене по-прежнему оказывает существенное влияние на курс рубля, однако фактор налогового периода сдерживает рубль от резкого ослабления, считает Владислав Антонов из BitRiver. "На следующей неделе ожидается пик ноябрьских платежей экспортеров, что может создать дополнительное предложение иностранной валюты", - рассчитывает он. Сбываются прогнозные сценарии ослабления рубля в конце года из-за притока "лишних" денег, в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако мы не считаем, что эта тенденция будет продолжена в начале следующего года", - заключает он.
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мосбиржа, юань, биржевые торги
Китайский юань, Мосбиржа, юань, биржевые торги
Курс рубля на Мосбирже продолжает обновлять минимумы
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает обновлять минимумы более чем за год
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов снижается к юаню: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с октября прошлого года и подорожала ранее в четверг выше 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.56 мск растёт на 7 копеек, до 13,89 рубля, а ранее в четверг он достигал 13,924 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 100,1 миллиарда, что выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Напряженность на международной арене по-прежнему оказывает существенное влияние на курс рубля, однако фактор налогового периода сдерживает рубль от резкого ослабления, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"На следующей неделе ожидается пик ноябрьских платежей экспортеров, что может создать дополнительное предложение иностранной валюты", - рассчитывает он.
Сбываются прогнозные сценарии ослабления рубля в конце года из-за притока "лишних" денег, в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако мы не считаем, что эта тенденция будет продолжена в начале следующего года", - заключает он.
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель