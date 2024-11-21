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Рубль на Мосбирже пытается корректироваться вверх против юаня - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже пытается корректироваться вверх против юаня
Рубль на Мосбирже пытается корректироваться вверх против юаня - 21.11.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже пытается корректироваться вверх против юаня
Рубль на Московской бирже после утреннего падения в четверг пытается корректироваться вверх против юаня и уже компенсировал половину этого падения, следует из... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:45+0300
2024-11-21T17:46+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
юань
курсы валют
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже после утреннего падения в четверг пытается корректироваться вверх против юаня и уже компенсировал половину этого падения, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск повышался на 5 копеек, до 13,87 рубля. Рост составил 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,83-13,92 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 136,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,74 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,263 против 7,239 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в четверг продолжил по инерции дешеветь и обновил годовой минимум против юаня. Однако после утреннего активного роста китайской валюты наметилось ее сползание, и она растеряла около его половины. "Налоговый фактор ноября пока лишь сдерживает рубль от более быстрого ослабления. С приближением к пику фискальных платежей, который будет на следующей неделе, традиционно увеличивается предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Обычно это вызывает более или менее заметное укрепление рубля. Отсутствие такого эффекта зачастую свидетельствует о недостаточности поступления валюты на рынок от других источников и/или повышенный спрос на нее, что приводит к ускорению снижения курса рубля сразу после окончания налогового периода", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,81% годовых по индикатору RUSFARCNY против 19,86% накануне. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск растет на 1,7%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 106,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 13,8-13,9 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Динамика курса юаня становится все более направленной, свидетельствуя о наличии восходящего тренда, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ближайшей целью текущего импульса является уровень 14 рублей, немного выше которого находится максимум с марта 2022 года, установленный в октябре прошлого года", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, юань, курсы валют
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань, курсы валют
17:45 21.11.2024 (обновлено: 17:46 21.11.2024)
 
Рубль на Мосбирже пытается корректироваться вверх против юаня

Курс юаня на Мосбирже вырос на пять копеек, до 13,87 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже после утреннего падения в четверг пытается корректироваться вверх против юаня и уже компенсировал половину этого падения, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск повышался на 5 копеек, до 13,87 рубля. Рост составил 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,83-13,92 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 136,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,74 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,263 против 7,239 на форексе.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в четверг продолжил по инерции дешеветь и обновил годовой минимум против юаня. Однако после утреннего активного роста китайской валюты наметилось ее сползание, и она растеряла около его половины.
"Налоговый фактор ноября пока лишь сдерживает рубль от более быстрого ослабления. С приближением к пику фискальных платежей, который будет на следующей неделе, традиционно увеличивается предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Обычно это вызывает более или менее заметное укрепление рубля. Отсутствие такого эффекта зачастую свидетельствует о недостаточности поступления валюты на рынок от других источников и/или повышенный спрос на нее, что приводит к ускорению снижения курса рубля сразу после окончания налогового периода", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,81% годовых по индикатору RUSFARCNY против 19,86% накануне.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск растет на 1,7%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 106,7 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В целом курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 13,8-13,9 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Динамика курса юаня становится все более направленной, свидетельствуя о наличии восходящего тренда, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ближайшей целью текущего импульса является уровень 14 рублей, немного выше которого находится максимум с марта 2022 года, установленный в октябре прошлого года", - добавляет он.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 ноября
17:42
 
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