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Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan с более мощным мотором - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan с более мощным мотором
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan с более мощным мотором - 21.11.2024, ПРАЙМ
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan с более мощным мотором
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan, опубликовав второй тизер. На видео демонстрируются элементы крыши и заднего спойлера. Об этом сообщило... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:36+0300
2024-11-21T14:39+0300
экономика
авто
volkswagen
внедорожники
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan, опубликовав второй тизер. На видео демонстрируются элементы крыши и заднего спойлера. Об этом сообщило издание Speedme.ru. Отмечается, что автопроизводитель освежил дизайн модели, но на самом деле она не является полностью новой версией. Обновленный Tiguan базируется на платформе MQB и в техническом плане повторяет европейский Volkswagen Tayron, пришедший на смену длиннобазному Tiguan Allspace. При этом европейский Tayron по своим характеристикам близок к китайской версии Tayron L, пишет издание.По данным Speedme.ru, американская версия Tiguan, скорее всего, будет иметь двухлитровый турбированный двигатель I4 EA888 с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также отмечается, что мощность американского Tiguan пока неизвестна. Текущая модель обладает мощностью двигателя 184 лошадиных силы и 300 Нм крутящего момента. Европейская модель обладает мощность 261 лошадиная сила и 400 Нм крутящего момента.Официальный дебют новинки намечен на 20 ноября в 17:00 по тихоокеанскому времени, пишет Speedme.ru.
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авто, volkswagen, внедорожники
Экономика, Авто, Volkswagen, внедорожники
14:36 21.11.2024 (обновлено: 14:39 21.11.2024)
 
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan с более мощным мотором

Speedme: Volkswagen анонсировал на тизере дебют нового Tiguan 2025 для США

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Tiguan
Автомобиль Volkswagen Tiguan - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© Фото : Volkswagen
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan, опубликовав второй тизер. На видео демонстрируются элементы крыши и заднего спойлера. Об этом сообщило издание Speedme.ru.
Отмечается, что автопроизводитель освежил дизайн модели, но на самом деле она не является полностью новой версией. Обновленный Tiguan базируется на платформе MQB и в техническом плане повторяет европейский Volkswagen Tayron, пришедший на смену длиннобазному Tiguan Allspace. При этом европейский Tayron по своим характеристикам близок к китайской версии Tayron L, пишет издание.
По данным Speedme.ru, американская версия Tiguan, скорее всего, будет иметь двухлитровый турбированный двигатель I4 EA888 с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Также отмечается, что мощность американского Tiguan пока неизвестна. Текущая модель обладает мощностью двигателя 184 лошадиных силы и 300 Нм крутящего момента. Европейская модель обладает мощность 261 лошадиная сила и 400 Нм крутящего момента.
Официальный дебют новинки намечен на 20 ноября в 17:00 по тихоокеанскому времени, пишет Speedme.ru.
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