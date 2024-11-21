https://1prime.ru/20241121/tramp-852991255.html

"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения

"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения

Администрация нового американского президента Дональда Трампа будет реформировать действующую систему с невиданной в истории скоростью, предупреждает телеканал... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:45+0300

2024-11-21T14:45+0300

2024-11-21T14:45+0300

политика

дональд трамп

сша

джо байден

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация нового американского президента Дональда Трампа будет реформировать действующую систему с невиданной в истории скоростью, предупреждает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба республиканца. Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он намерен отменить указы действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой же недели после своего вступления в должность. "Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - подчеркнул соратник Трампа в беседе с телеканалом.Сообщается, что первой темой, на которой, вероятно, сосредоточится Трамп, станет миграционная политика США.

https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852990354.html

сша

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дональд трамп, сша, джо байден