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"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения
"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения
Администрация нового американского президента Дональда Трампа будет реформировать действующую систему с невиданной в истории скоростью, предупреждает телеканал... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:45+0300
2024-11-21T14:45+0300
2024-11-21T14:45+0300
политика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация нового американского президента Дональда Трампа будет реформировать действующую систему с невиданной в истории скоростью, предупреждает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба республиканца. Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он намерен отменить указы действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой же недели после своего вступления в должность. "Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - подчеркнул соратник Трампа в беседе с телеканалом.Сообщается, что первой темой, на которой, вероятно, сосредоточится Трамп, станет миграционная политика США.
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дональд трамп, сша, джо байден
Политика, Дональд Трамп, США, Джо Байден
"Такого еще не видели": команда Трампа пообещала радикальные изменения
NBC News: в штабе Трампа обещают провести изменения с беспрецедентной скоростью
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Администрация нового американского президента Дональда Трампа будет реформировать действующую систему с невиданной в истории скоростью, предупреждает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба республиканца.
Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он намерен отменить указы действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой же недели после своего вступления в должность.
"Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - подчеркнул соратник Трампа в беседе с телеканалом.
Сообщается, что первой темой, на которой, вероятно, сосредоточится Трамп, станет миграционная политика США.
СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского