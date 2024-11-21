https://1prime.ru/20241121/tsb-852995890.html

ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям

ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям - 21.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям

Банк России планирует устанавливать для банков ограничения для новых кредитов и облигаций крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:49+0300

2024-11-21T16:49+0300

2024-11-21T16:59+0300

банк россии

россия

кредит

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует устанавливать для банков ограничения для новых кредитов и облигаций крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, говорится в сообщении регулятора."Регулятор планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания Банка России от 17.04.2023 № 6411-У", - отмечается в сообщении."Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3", - поясняется там же.Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 миллиардов рублей, и эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков, считает регулятор.

https://1prime.ru/20241120/tsb-852964596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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