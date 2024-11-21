https://1prime.ru/20241121/tsb-852995890.html
ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям
ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям - 21.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям
Банк России планирует устанавливать для банков ограничения для новых кредитов и облигаций крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки,... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:49+0300
2024-11-21T16:49+0300
2024-11-21T16:59+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует устанавливать для банков ограничения для новых кредитов и облигаций крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, говорится в сообщении регулятора."Регулятор планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания Банка России от 17.04.2023 № 6411-У", - отмечается в сообщении."Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3", - поясняется там же.Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 миллиардов рублей, и эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков, считает регулятор.
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россия, кредит
Банк России, РОССИЯ, кредит
ЦБ введет ограничения на новые займы крупным закредитованным компаниям
ЦБ введет для банков ограничения на займы крупным закредитованным компаниям
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует устанавливать для банков ограничения для новых кредитов и облигаций крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, говорится в сообщении регулятора.
"Регулятор планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания Банка России от 17.04.2023 № 6411-У", - отмечается в сообщении.
"Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3", - поясняется там же.
Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 миллиардов рублей, и эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков, считает регулятор.
ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами