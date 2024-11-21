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Названы главные проблемы подержанных внедорожников УАЗ "Патриот"

Названы главные проблемы подержанных внедорожников УАЗ "Патриот" - 21.11.2024, ПРАЙМ

Названы главные проблемы подержанных внедорожников УАЗ "Патриот"

Подержанный внедорожник УАЗ "Патриот" имеет нюансы, которые могут доставить его владельцу ряд проблем, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на технического директора | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:05+0300

2024-11-21T15:05+0300

2024-11-21T15:07+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Подержанный внедорожник УАЗ "Патриот" имеет нюансы, которые могут доставить его владельцу ряд проблем, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.По его словам, в моторном отсеке, на днище, дверях и дверных проемах, а также на раме автомобиля появляется коррозия из-за невысокого качества металлаРязанов отметил, что в электрике возникают проблемы в функционировании центрального замка, мультимедийной системы, сервоприводов стекол и других элементов. Причина этих проблем кроется в возникающей коррозии клемм, разъемов и небрежно проложенных проводов, пояснил он.Эксперт рассказал, что в бензиновом атмосфернике "ЗМЗ-409" объемом 2,7 литра самыми уязвимыми являются гидронатяжители цепи ГРМ, приводные ремни и комплектующие системы охлаждения. Из-за нестабильного качества сборки и в отдельных деталях возникают течи антифриза и масла, в особенности из-под клапанной крышки, добавил он.Рязанов также сообщил, что устанавливаемая на автомобиль пятиступенчатая механическая коробка передач от компании Hyundai Dymos отличается слабостью выжимного подшипника и пластикового рабочего цилиндра сцепления, а также она склонна к течи сальника вторичного вала.Кроме того, он сообщил, что в подвеске из строя выходят вкладыши шкворней при 10-15 тысячах километрах пробега. Также ненадежными являются передние амортизаторы, рулевые тяги и сайлентблоки рессор, добавил эксперт.

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авто, уаз, ремонт