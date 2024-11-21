Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/vengriya-853000968.html
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто - 21.11.2024, ПРАЙМ
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто
Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T18:14+0300
2024-11-21T18:14+0300
экономика
россия
закупки энергоносителей
венгрия
нефть
газ
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что венгерский опыт заключается в том, что "Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились", — сказал он.Министр добавил, что "предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле" и пока его нет, Будапешт не будет ничего менять.
https://1prime.ru/20241120/neft-852958782.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbe84204742c5c3b8818f74d96ac7964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, закупки энергоносителей, венгрия, нефть, газ, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, закупки энергоносителей, ВЕНГРИЯ, Нефть, Газ, Петер Сийярто
18:14 21.11.2024
 
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия довольна поставками энергоносителей из России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что венгерский опыт заключается в том, что "Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились", — сказал он.
Министр добавил, что "предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле" и пока его нет, Будапешт не будет ничего менять.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти
Вчера, 17:21
 
ЭкономикаРОССИЯзакупки энергоносителейВЕНГРИЯНефтьГазПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала