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Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто - 21.11.2024, ПРАЙМ
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто
Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T18:14+0300
2024-11-21T18:14+0300
2024-11-21T18:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что венгерский опыт заключается в том, что "Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились", — сказал он.Министр добавил, что "предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле" и пока его нет, Будапешт не будет ничего менять.
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россия, закупки энергоносителей, венгрия, нефть, газ, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, закупки энергоносителей, ВЕНГРИЯ, Нефть, Газ, Петер Сийярто
Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Венгрия довольна поставками энергоносителей из России
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что венгерский опыт заключается в том, что "Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились", — сказал он.
Министр добавил, что "предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле" и пока его нет, Будапешт не будет ничего менять.
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