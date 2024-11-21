https://1prime.ru/20241121/vengriya-853000968.html

Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто

Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто - 21.11.2024, ПРАЙМ

Венгрия не намерена отказываться от энергоносителей из РФ, заявил Сийярто

Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T18:14+0300

2024-11-21T18:14+0300

2024-11-21T18:14+0300

экономика

россия

закупки энергоносителей

венгрия

нефть

газ

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - ПРАЙМ. Будапешт доволен поставками энергоносителей из России и не намерен от них отказываться, так как не получал более надежного и дешевого предложения. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что венгерский опыт заключается в том, что "Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились", — сказал он.Министр добавил, что "предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле" и пока его нет, Будапешт не будет ничего менять.

https://1prime.ru/20241120/neft-852958782.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закупки энергоносителей, венгрия, нефть, газ, петер сийярто