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"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта
"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта
Вооруженные силы Украины терпят полное фиаско на всей линии фронта, а их подразделения продолжают отступать. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:30+0300
2024-11-21T13:30+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят полное фиаско на всей линии фронта, а их подразделения продолжают отступать. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.По словам Кимаковского, глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что Украина проиграет, если ей на помощь не придут западные союзники и НАТО."И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - подчеркнул он.Кимаковский также отметил, что поставки ВСУ нового вооружения не оказали влияние на ситуацию на поле боя.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
13:30 21.11.2024
 
"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

Кимаковский: ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят полное фиаско на всей линии фронта, а их подразделения продолжают отступать. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что Украина проиграет, если ей на помощь не придут западные союзники и НАТО.
"И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - подчеркнул он.
Кимаковский также отметил, что поставки ВСУ нового вооружения не оказали влияние на ситуацию на поле боя.
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