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"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Полное фиаско": в ДНР раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

Вооруженные силы Украины терпят полное фиаско на всей линии фронта, а их подразделения продолжают отступать. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:30+0300

2024-11-21T13:30+0300

2024-11-21T13:30+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят полное фиаско на всей линии фронта, а их подразделения продолжают отступать. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.По словам Кимаковского, глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что Украина проиграет, если ей на помощь не придут западные союзники и НАТО."И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - подчеркнул он.Кимаковский также отметил, что поставки ВСУ нового вооружения не оказали влияние на ситуацию на поле боя.

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