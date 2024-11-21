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СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского - 21.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского
СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского
Главу киевского режима Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена связывает мошенничество. Об этом в социальной сети Х написал ирландский... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:22+0300
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политика
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена связывает мошенничество. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. &lt;…&gt; От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – отметил он.По словам журналиста, нынешний глава Белого дома делает все возможное, чтобы уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в финансовые аферы, связанные с заработками на украинском кризисе.Сайт Ukraine Oversight сообщает, что Конгресс США увеличил лимит президентских полномочий на сокращение (PDA) поставок оружия до 33,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года. Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов для пополнения своего арсенала, что превышает стоимость переданного Украине оружия.Кроме того, выделено 32,7 миллиарда долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая может использоваться для закупки оружия на международных рынках.Планируется, что США завершат передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года. В то же время, избранный президент Дональд Трамп планирует пересмотреть механизмы поставок, что может изменить отношения между США и Украиной.
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украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
14:22 21.11.2024
 
СМИ указали на странную деталь в отношениях Байдена и Зеленского

Журналист Боуз: Байдена и Зеленского связывает мошенничество

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена связывает мошенничество. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. <…> От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому", – отметил он.
По словам журналиста, нынешний глава Белого дома делает все возможное, чтобы уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына в финансовые аферы, связанные с заработками на украинском кризисе.
Сайт Ukraine Oversight сообщает, что Конгресс США увеличил лимит президентских полномочий на сокращение (PDA) поставок оружия до 33,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года. Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов для пополнения своего арсенала, что превышает стоимость переданного Украине оружия.
Кроме того, выделено 32,7 миллиарда долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая может использоваться для закупки оружия на международных рынках.
Планируется, что США завершат передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года. В то же время, избранный президент Дональд Трамп планирует пересмотреть механизмы поставок, что может изменить отношения между США и Украиной.
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