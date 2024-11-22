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Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой
Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой - 22.11.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой
В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам, рассказал в беседе с... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:39+0300
2024-11-22T10:39+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" заместитель директора по правовым вопросам мультибрендового автосалона "Автомолл" Анатолий Михайлюта.По словам эксперта, полноприводные автомобили в зимнее время года имеют лучшее сцепление с дорогой, но некоторые модели, такие как Jeep Cherokee и старые модели Subaru, могут испытывать проблемы из-за проблем с трансмиссией и коррозией, соответственно.Автомобили с низким дорожным просветом, такие как Honda Accord или Toyota Camry, могут иметь проблемы с проходимостью в глубоком снегу из-за риска западания или невозможности преодоления сугробов.Электромобили и гибриды, такие как Nissan Leaf и Tesla Model 3, также могут испытывать трудности в зимние месяцы из-за потери емкости батарей и увеличения энергозатрат на обогрев. Некоторые владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus сообщают о проблемах с работой системы отопления в холодные месяцы.
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россия, авто, зима
Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой
Автоэксперт Михайлюта отнес Honda Accord и Toyota Camry к уязвимым для холодов
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам, рассказал
в беседе с изданием "Лента.ру" заместитель директора по правовым вопросам мультибрендового автосалона "Автомолл" Анатолий Михайлюта.
По словам эксперта, полноприводные автомобили в зимнее время года имеют лучшее сцепление с дорогой, но некоторые модели, такие как Jeep Cherokee и старые модели Subaru, могут испытывать проблемы из-за проблем с трансмиссией и коррозией, соответственно.
Автомобили с низким дорожным просветом, такие как Honda Accord или Toyota Camry, могут иметь проблемы с проходимостью в глубоком снегу из-за риска западания или невозможности преодоления сугробов.
Электромобили и гибриды, такие как Nissan Leaf и Tesla Model 3, также могут испытывать трудности в зимние месяцы из-за потери емкости батарей и увеличения энергозатрат на обогрев. Некоторые владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus сообщают о проблемах с работой системы отопления в холодные месяцы.
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