https://1prime.ru/20241122/avto-853015082.html

Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой

Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой - 22.11.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал семь автомобилей, которым грозят проблемы зимой

В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам, рассказал в беседе с... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:39+0300

2024-11-22T10:39+0300

2024-11-22T10:39+0300

россия

авто

зима

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" заместитель директора по правовым вопросам мультибрендового автосалона "Автомолл" Анатолий Михайлюта.По словам эксперта, полноприводные автомобили в зимнее время года имеют лучшее сцепление с дорогой, но некоторые модели, такие как Jeep Cherokee и старые модели Subaru, могут испытывать проблемы из-за проблем с трансмиссией и коррозией, соответственно.Автомобили с низким дорожным просветом, такие как Honda Accord или Toyota Camry, могут иметь проблемы с проходимостью в глубоком снегу из-за риска западания или невозможности преодоления сугробов.Электромобили и гибриды, такие как Nissan Leaf и Tesla Model 3, также могут испытывать трудности в зимние месяцы из-за потери емкости батарей и увеличения энергозатрат на обогрев. Некоторые владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus сообщают о проблемах с работой системы отопления в холодные месяцы.

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россия, авто, зима