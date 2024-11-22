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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября - 22.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,06 копейки, до 13,9427 рубля, курс доллара - на 1,9 рубля, до 102,5761 рубля, курс евро | 22.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,06 копейки, до 13,9427 рубля, курс доллара - на 1,9 рубля, до 102,5761 рубля, курс евро - на 1,35 рубля, до 107,4252 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, курсы валют, юань, доллар, евро, банк россии