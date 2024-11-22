https://1prime.ru/20241122/bank-rossii-853029231.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября - 22.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,06 копейки, до 13,9427 рубля, курс доллара - на 1,9 рубля, до 102,5761 рубля, курс евро | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:32+0300
2024-11-22T17:32+0300
2024-11-22T17:35+0300
россия
курсы валют
юань
доллар
евро
usd/rub - курс доллара к рублю
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,06 копейки, до 13,9427 рубля, курс доллара - на 1,9 рубля, до 102,5761 рубля, курс евро - на 1,35 рубля, до 107,4252 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caff54827c4dd6968f0f25361b4d7378.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курсы валют, юань, доллар, евро, банк россии
РОССИЯ, курсы валют, юань, доллар, евро, USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 25 ноября
ЦБ: курс юаня 22 ноября — 13,94 рубля, доллара — 102,58 рубля, евро 107,43 руб
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 6,06 копейки, до 13,9427 рубля, курс доллара - на 1,9 рубля, до 102,5761 рубля, курс евро - на 1,35 рубля, до 107,4252 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.