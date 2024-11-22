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ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil - 22.11.2024, ПРАЙМ
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ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil
ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil - 22.11.2024, ПРАЙМ
ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil
Американская энергетическая компания ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil за 22,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:38+0300
2024-11-22T17:38+0300
энергетика
сша
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil за 22,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза ConocoPhillips. "ConocoPhillips сегодня объявила о завершении приобретения Marathon Oil Corporation", - говорится в сообщении. О заключении соглашения сообщалось в конце мая. Согласно условиям сделки, акционеры Marathon Oil получат 0,255 обыкновенной акции ConocoPhillips за каждую обыкновенную акцию Marathon Oil. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах, штат сотрудников насчитывает более 10 тысяч человек. Marathon Oil была основана в США в 1887 году, а с 2011 года является независимой компанией по разведке и добыче нефти и газа после выделения нефтеперерабатывающего бизнеса.
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сша, conocophillips
Энергетика, США, ConocoPhillips
17:38 22.11.2024
 
ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil

ConocoPhillips приобрела Marathon Oil за 22,5 миллиарда долларов

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil за 22,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза ConocoPhillips.
"ConocoPhillips сегодня объявила о завершении приобретения Marathon Oil Corporation", - говорится в сообщении.
О заключении соглашения сообщалось в конце мая. Согласно условиям сделки, акционеры Marathon Oil получат 0,255 обыкновенной акции ConocoPhillips за каждую обыкновенную акцию Marathon Oil.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах, штат сотрудников насчитывает более 10 тысяч человек.
Marathon Oil была основана в США в 1887 году, а с 2011 года является независимой компанией по разведке и добыче нефти и газа после выделения нефтеперерабатывающего бизнеса.
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