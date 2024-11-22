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Надо было начать переговоры. В США оценили ситуацию со спецоперацией
Надо было начать переговоры. В США оценили ситуацию со спецоперацией - 22.11.2024, ПРАЙМ
Надо было начать переговоры. В США оценили ситуацию со спецоперацией
Украине следовало прислушаться к совету генерала бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и уже давно пойти на... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:18+0300
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Украине следовало прислушаться к совету генерала бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и уже давно пойти на переговоры с Россией, пишет в 2022 году, пишет американское издание The American Conservative.Институт Гэллапа показал, что большинство украинцев выступают за переговоры и прекращение конфликта. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет войну без финансирования со стороны США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2022 году 73% украинцев считали, что нужно воевать до победы. Сейчас ситуация изменилась, и многие украинцы готовы уступить территории в обмен на мир.Американцы не хотят Третьей мировой войны и требуют от Байдена секретного брифинга по использованию Украиной ракет ATACMS. Европейцы предложили наладить контакт с Москвой, но это не улучшит положение Украины.Как отмечает автор, ответственность за конфликт лежит на тех, кто проигнорировал красные линии России относительно вступления Украины в НАТО. Генерал Марк Милли предложил Украине начать переговоры, пока она была сильна, но его слова не были услышаны.Украина не может поддерживать длительный конфликт и не имеет ресурсов для участия в большой войне, и продолжение СВО приведет к ненужной гибели людей и эскалации конфликта с НАТО, подчеркивается в статье.По словам автора, Милли прав в своем мнении о необходимости переговоров и предотвращения всеобщей войны великих держав.Сейчас президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие против России. Это решение, как отмечается, не улучшит положение Украины, но может повлиять на реакцию России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, россия, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, США
Надо было начать переговоры. В США оценили ситуацию со спецоперацией
TAC: Киев в 2022 году зря не начал переговоры с Москвой по совету генерала Милли
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ.
Украине следовало прислушаться к совету генерала бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и уже давно пойти на переговоры с Россией, пишет в 2022 году, пишет американское издание The American Conservative
.
Институт Гэллапа показал, что большинство украинцев выступают за переговоры и прекращение конфликта. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет войну без финансирования со стороны США.
В 2022 году 73% украинцев считали, что нужно воевать до победы. Сейчас ситуация изменилась, и многие украинцы готовы уступить территории в обмен на мир.
"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине
Американцы не хотят Третьей мировой войны и требуют от Байдена секретного брифинга по использованию Украиной ракет ATACMS. Европейцы предложили наладить контакт с Москвой, но это не улучшит положение Украины.
Как отмечает автор, ответственность за конфликт лежит на тех, кто проигнорировал красные линии России относительно вступления Украины в НАТО. Генерал Марк Милли предложил Украине начать переговоры, пока она была сильна, но его слова не были услышаны.
Украина не может поддерживать длительный конфликт и не имеет ресурсов для участия в большой войне, и продолжение СВО приведет к ненужной гибели людей и эскалации конфликта с НАТО, подчеркивается в статье.
По словам автора, Милли прав в своем мнении о необходимости переговоров и предотвращения всеобщей войны великих держав.
Сейчас президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие против России. Это решение, как отмечается, не улучшит положение Украины, но может повлиять на реакцию России.