https://1prime.ru/20241122/neft-853022480.html

Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти

Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти - 22.11.2024, ПРАЙМ

Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию и прогнозы на мировом рынке нефти, и они... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T14:04+0300

2024-11-22T14:04+0300

2024-11-22T14:07+0300

россия

александр новак

нефть

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию и прогнозы на мировом рынке нефти, и они оценивают рынок на сегодня как сбалансированный. "Обсудили краткосрочные и долгосрочные прогнозы мирового рынка. Обсудили план работы и взаимодействия между Россией и ОПЕК на следующий год. Мы представили нашим коллегам, презентовали обновленную энергетическую стратегию России на период до 2050 года", - рассказал он журналистам по итогам Энергетического диалога "Россия - ОПЕК". "Сегодня мы, обсуждая ситуацию и прогнозы, оцениваем на сегодняшний день рынок как сбалансированный. Благодаря в первую очередь действиям стран, входящих в ОПЕК+, и скоординированным действиям по исполнению квот, добровольных обязательств стран, входящих в ОПЕК+", - добавил Новак. Он также отметил, что ОПЕК и Россия ожидают министерской встречи ОПЕК+, где также будет рассматриваться текущая ситуация на рынке нефти. Из слов Новака следует, что дата заседания еще не определена - оно состоится в конце ноября - начале декабря.

https://1prime.ru/20241122/opek-853018510.html

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россия, александр новак, нефть