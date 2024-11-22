Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241122/neft-853022480.html
Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти
Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти - 22.11.2024, ПРАЙМ
Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию и прогнозы на мировом рынке нефти, и они... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:04+0300
2024-11-22T14:07+0300
россия
александр новак
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию и прогнозы на мировом рынке нефти, и они оценивают рынок на сегодня как сбалансированный. "Обсудили краткосрочные и долгосрочные прогнозы мирового рынка. Обсудили план работы и взаимодействия между Россией и ОПЕК на следующий год. Мы представили нашим коллегам, презентовали обновленную энергетическую стратегию России на период до 2050 года", - рассказал он журналистам по итогам Энергетического диалога "Россия - ОПЕК". "Сегодня мы, обсуждая ситуацию и прогнозы, оцениваем на сегодняшний день рынок как сбалансированный. Благодаря в первую очередь действиям стран, входящих в ОПЕК+, и скоординированным действиям по исполнению квот, добровольных обязательств стран, входящих в ОПЕК+", - добавил Новак. Он также отметил, что ОПЕК и Россия ожидают министерской встречи ОПЕК+, где также будет рассматриваться текущая ситуация на рынке нефти. Из слов Новака следует, что дата заседания еще не определена - оно состоится в конце ноября - начале декабря.
https://1prime.ru/20241122/opek-853018510.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, нефть
РОССИЯ, Александр Новак, Нефть
14:04 22.11.2024 (обновлено: 14:07 22.11.2024)
 
Новак охарактеризовал состояние мирового рынка нефти

Новак: мировой рынок нефти сейчас сбалансирован

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию и прогнозы на мировом рынке нефти, и они оценивают рынок на сегодня как сбалансированный.
"Обсудили краткосрочные и долгосрочные прогнозы мирового рынка. Обсудили план работы и взаимодействия между Россией и ОПЕК на следующий год. Мы представили нашим коллегам, презентовали обновленную энергетическую стратегию России на период до 2050 года", - рассказал он журналистам по итогам Энергетического диалога "Россия - ОПЕК".
"Сегодня мы, обсуждая ситуацию и прогнозы, оцениваем на сегодняшний день рынок как сбалансированный. Благодаря в первую очередь действиям стран, входящих в ОПЕК+, и скоординированным действиям по исполнению квот, добровольных обязательств стран, входящих в ОПЕК+", - добавил Новак.
Он также отметил, что ОПЕК и Россия ожидают министерской встречи ОПЕК+, где также будет рассматриваться текущая ситуация на рынке нефти. Из слов Новака следует, что дата заседания еще не определена - оно состоится в конце ноября - начале декабря.
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак
12:21
 
РОССИЯАлександр НовакНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала