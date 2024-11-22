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Мировые цены на нефть грозят завершить неделю существенным ростом
Мировые цены на нефть грозят завершить неделю существенным ростом - 22.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть грозят завершить неделю существенным ростом
Мировые цены на нефть в пятницу днем практически стабильны, но с начала недели котировки прибавили уже примерно 5%, свидетельствуют данные торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем практически стабильны, но с начала недели котировки прибавили уже примерно 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,04%, до 74,26 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - снижалась на ещё более символические 0,01%, до 70,09 доллара. При этом цена Brent с начала недели уже выросла на 4,6%, стоимость WTI – на 5,1%. Наиболее сильный рост наблюдался в понедельник (более 3%) и четверг (в пределах 2%). При этом положительное влияние на цены оказывает сейчас в основном напряжённость на международной арене. Так, инвесторы следили за развитием событий вокруг российско-украинского конфликта. Ранее Украина нанесла удары американскими и британскими дальнобойными ракетами по территории России. В ответ на это Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Произошедшее указывает на то, что конфликт вступил в новую фазу, что вызывает опасения по поводу перебоев с поставками нефти, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 ноября их число сократилось на одну - до 478 агрегатов.
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мир, нефть, биржа
Энергетика, МИР, Нефть, биржа
Мировые цены на нефть грозят завершить неделю существенным ростом
Цены на нефть в 22 ноября готовятся завершить неделю увеличением почти на 5%
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем практически стабильны, но с начала недели котировки прибавили уже примерно 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,04%, до 74,26 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - снижалась на ещё более символические 0,01%, до 70,09 доллара.
При этом цена Brent с начала недели уже выросла на 4,6%, стоимость WTI – на 5,1%. Наиболее сильный рост наблюдался в понедельник (более 3%) и четверг (в пределах 2%). При этом положительное влияние на цены оказывает сейчас в основном напряжённость на международной арене.
Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти
Так, инвесторы следили за развитием событий вокруг российско-украинского конфликта. Ранее Украина нанесла удары американскими и британскими дальнобойными ракетами по территории России. В ответ на это Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".
Произошедшее указывает на то, что конфликт вступил в новую фазу, что вызывает опасения по поводу перебоев с поставками нефти, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 ноября их число сократилось на одну - до 478 агрегатов.