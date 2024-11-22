https://1prime.ru/20241122/neft-853030070.html

В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию

В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию

Казахстан планирует экспортировать в Германию через трубопровод "Дружба" 1,4 миллиона тонн нефти в этом году, сообщает в пятницу министерство энергетики... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T19:18+0300

2024-11-22T19:18+0300

2024-11-22T19:19+0300

экономика

казахстан

нефть

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg

МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Казахстан планирует экспортировать в Германию через трубопровод "Дружба" 1,4 миллиона тонн нефти в этом году, сообщает в пятницу министерство энергетики республики. "Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 миллиона тонн. По итогам 10 месяцев уже транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными - 1,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении казахстанского минэнерго. В ведомстве добавили, что такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере. По договору на 2024 год объем казахстанской нефти, поставляемой в Германию, должен был составить 1,2 миллиона тонн.В феврале 2023 года начаты поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) на нефтеперерабатывающий завод города Шведт. В рамках договоренностей между казахстанской стороной с германской и российской сторонами по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" была обеспечена договоренность транспортировки нефти в объеме до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау-Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт". В сентябре договор поставок продлен до конца 2025 года. В октябре глава казахстанской нефтяной компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов на встрече в Москве с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым выразил благодарность Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". Казахстанская нефть экспортируется в основном в такие страны как Италия, Нидерланды, ⁠Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур и Германия.

https://1prime.ru/20241121/neft-852989190.html

казахстан

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, нефть, германия