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В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию - 22.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241122/neft-853030070.html
В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию
В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию
Казахстан планирует экспортировать в Германию через трубопровод "Дружба" 1,4 миллиона тонн нефти в этом году, сообщает в пятницу министерство энергетики... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:18+0300
2024-11-22T19:19+0300
экономика
казахстан
нефть
германия
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Казахстан планирует экспортировать в Германию через трубопровод "Дружба" 1,4 миллиона тонн нефти в этом году, сообщает в пятницу министерство энергетики республики. "Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 миллиона тонн. По итогам 10 месяцев уже транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными - 1,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении казахстанского минэнерго. В ведомстве добавили, что такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере. По договору на 2024 год объем казахстанской нефти, поставляемой в Германию, должен был составить 1,2 миллиона тонн.В феврале 2023 года начаты поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) на нефтеперерабатывающий завод города Шведт. В рамках договоренностей между казахстанской стороной с германской и российской сторонами по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" была обеспечена договоренность транспортировки нефти в объеме до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау-Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт". В сентябре договор поставок продлен до конца 2025 года. В октябре глава казахстанской нефтяной компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов на встрече в Москве с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым выразил благодарность Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". Казахстанская нефть экспортируется в основном в такие страны как Италия, Нидерланды, ⁠Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур и Германия.
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казахстан, нефть, германия
Экономика, КАЗАХСТАН, Нефть, ГЕРМАНИЯ
19:18 22.11.2024 (обновлено: 19:19 22.11.2024)
 
В Казахстане сообщили о планах по экспорту нефти в Германию

Минэнерго: Казахстан в 2024 году планирует поставить в ФРГ 1,4 млн тонн нефти

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Казахстан планирует экспортировать в Германию через трубопровод "Дружба" 1,4 миллиона тонн нефти в этом году, сообщает в пятницу министерство энергетики республики.
"Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 миллиона тонн. По итогам 10 месяцев уже транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными - 1,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении казахстанского минэнерго.
В ведомстве добавили, что такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере.
По договору на 2024 год объем казахстанской нефти, поставляемой в Германию, должен был составить 1,2 миллиона тонн.
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Казахстан и Россия намерены возобновить соглашение о поставках нефти
Вчера, 13:57
В феврале 2023 года начаты поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) на нефтеперерабатывающий завод города Шведт. В рамках договоренностей между казахстанской стороной с германской и российской сторонами по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" была обеспечена договоренность транспортировки нефти в объеме до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау-Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт". В сентябре договор поставок продлен до конца 2025 года.
В октябре глава казахстанской нефтяной компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов на встрече в Москве с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым выразил благодарность Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Казахстанская нефть экспортируется в основном в такие страны как Италия, Нидерланды, ⁠Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур и Германия.
 
ЭкономикаКАЗАХСТАННефтьГЕРМАНИЯ
 
 
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