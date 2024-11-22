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Мировые цены на нефть пошли вверх - 22.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241122/neft-853031388.html
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть пошли вверх - 22.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T21:16+0300
2024-11-22T21:17+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 21.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29%, до 75,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 71,22 доллара. Нефть продолжает дорожать вторую торговую сессию подряд, в пятницу стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября поднялась выше 75 долларов. С начала недели цена на сырье обеих марок выросла более чем на 5%. Аналитики отмечают, что такой динамике способствуют опасения сбоев в поставках на фоне геополитических рисков. "Возобновление геополитической напряженности является "бычьим" катализатором", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Sevens Report Research. Эксперты в то же время отметили, что фактор не будет поддерживать ралли цен на нефть в течение долгого времени. "Реальность ослабления экономических тенденций на фоне растущего объема предложения на рынке, скорее всего, вернет фьючерсы WTI ниже 70 и даже ниже 60 долларов в ближайшие месяцы", - добавили аналитики. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 ноября их число выросло на одну - до 479 агрегатов.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
21:16 22.11.2024 (обновлено: 21:17 22.11.2024)
 
Мировые цены на нефть пошли вверх

Нефть дорожает более чем на 1% на сохранении геополитической напряженности

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 21.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29%, до 75,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 71,22 доллара.
Нефть продолжает дорожать вторую торговую сессию подряд, в пятницу стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября поднялась выше 75 долларов. С начала недели цена на сырье обеих марок выросла более чем на 5%. Аналитики отмечают, что такой динамике способствуют опасения сбоев в поставках на фоне геополитических рисков.
"Возобновление геополитической напряженности является "бычьим" катализатором", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Sevens Report Research. Эксперты в то же время отметили, что фактор не будет поддерживать ралли цен на нефть в течение долгого времени.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
Вчера, 14:13
"Реальность ослабления экономических тенденций на фоне растущего объема предложения на рынке, скорее всего, вернет фьючерсы WTI ниже 70 и даже ниже 60 долларов в ближайшие месяцы", - добавили аналитики.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 ноября их число выросло на одну - до 479 агрегатов.
 
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