https://1prime.ru/20241122/neft-853031388.html
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть пошли вверх - 22.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T21:16+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 21.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29%, до 75,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 71,22 доллара. Нефть продолжает дорожать вторую торговую сессию подряд, в пятницу стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября поднялась выше 75 долларов. С начала недели цена на сырье обеих марок выросла более чем на 5%. Аналитики отмечают, что такой динамике способствуют опасения сбоев в поставках на фоне геополитических рисков. "Возобновление геополитической напряженности является "бычьим" катализатором", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Sevens Report Research. Эксперты в то же время отметили, что фактор не будет поддерживать ралли цен на нефть в течение долгого времени. "Реальность ослабления экономических тенденций на фоне растущего объема предложения на рынке, скорее всего, вернет фьючерсы WTI ниже 70 и даже ниже 60 долларов в ближайшие месяцы", - добавили аналитики. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 ноября их число выросло на одну - до 479 агрегатов.
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нефть, цены
Мировые цены на нефть пошли вверх
Нефть дорожает более чем на 1% на сохранении геополитической напряженности
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% на фоне сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 21.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29%, до 75,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 71,22 доллара.
Нефть продолжает дорожать вторую торговую сессию подряд, в пятницу стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября поднялась выше 75 долларов. С начала недели цена на сырье обеих марок выросла более чем на 5%. Аналитики отмечают, что такой динамике способствуют опасения сбоев в поставках на фоне геополитических рисков.
"Возобновление геополитической напряженности является "бычьим" катализатором", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Sevens Report Research. Эксперты в то же время отметили, что фактор не будет поддерживать ралли цен на нефть в течение долгого времени.
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель
"Реальность ослабления экономических тенденций на фоне растущего объема предложения на рынке, скорее всего, вернет фьючерсы WTI ниже 70 и даже ниже 60 долларов в ближайшие месяцы", - добавили аналитики.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 ноября их число выросло на одну - до 479 агрегатов.