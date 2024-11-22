https://1prime.ru/20241122/putin-853020396.html
Песков подчеркнул открытость Путина для контактов по Украине
Песков подчеркнул открытость Путина для контактов по Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
Песков подчеркнул открытость Путина для контактов по Украине
Российский президент Владимир Путин все еще выражает свою открытость к диалогу по разрешению украинского конфликта. Об этом рассказао официальный представитель... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:26+0300
2024-11-22T13:26+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин все еще выражает свою открытость к диалогу по разрешению украинского конфликта. Об этом рассказао официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам. Россия неоднократно выражала свою готовность к ведению мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский запретил диалог с российской стороной на законодательном уровне.Позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин сообщил, что на текущий момент мирные переговоры по украинскому вопросу не представляют возможности.
https://1prime.ru/20241122/tramp-853015208.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков подчеркнул открытость Путина для контактов по Украине
Песков: Путин открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин все еще выражает свою открытость к диалогу по разрешению украинского конфликта. Об этом рассказао официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.
Россия неоднократно выражала свою готовность к ведению мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский запретил диалог с российской стороной на законодательном уровне.
Позднее, после атаки ВСУ на Курскую область, Путин сообщил, что на текущий момент мирные переговоры по украинскому вопросу не представляют возможности.
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