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В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код

В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код - 22.11.2024, ПРАЙМ

В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код

С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T20:33+0300

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пенсионеры

qr-код

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ.Как пояснили в министерской пресс-службе, предъявить QR-код можно будет предъявить при помощи "Госуслуг" и тем самым подтвердить статус пенсионера "в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода".Проект приказа о размещении QR-кода в электронном удостоверении вынесен на общественное обсуждение, отметили в министерстве.

https://1prime.ru/20241120/kod-852966748.html

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пенсионеры, qr-код