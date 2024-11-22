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В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код - 22.11.2024, ПРАЙМ
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T20:33+0300
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пенсионеры
qr-код
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ.Как пояснили в министерской пресс-службе, предъявить QR-код можно будет предъявить при помощи "Госуслуг" и тем самым подтвердить статус пенсионера "в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода".Проект приказа о размещении QR-кода в электронном удостоверении вынесен на общественное обсуждение, отметили в министерстве.
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пенсионеры, qr-код
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
Минтруд: в льготных удостоверениях пенсионеров с 1 июля 2025 г появится QR-код
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ.
Как пояснили в министерской пресс-службе, предъявить QR-код можно будет предъявить при помощи "Госуслуг" и тем самым подтвердить статус пенсионера "в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода".
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Проект приказа о размещении QR-кода в электронном удостоверении вынесен на общественное обсуждение, отметили в министерстве.