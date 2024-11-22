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В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код - 22.11.2024, ПРАЙМ
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T20:33+0300
2024-11-22T20:33+0300
пенсионеры
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ.Как пояснили в министерской пресс-службе, предъявить QR-код можно будет предъявить при помощи "Госуслуг" и тем самым подтвердить статус пенсионера "в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода".Проект приказа о размещении QR-кода в электронном удостоверении вынесен на общественное обсуждение, отметили в министерстве.
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пенсионеры, qr-код
пенсионеры, QR-код
20:33 22.11.2024
 
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код

Минтруд: в льготных удостоверениях пенсионеров с 1 июля 2025 г появится QR-код

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. С 1 июля будущего года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, передает пресс-служба Минтруда РФ.
Как пояснили в министерской пресс-службе, предъявить QR-код можно будет предъявить при помощи "Госуслуг" и тем самым подтвердить статус пенсионера "в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода".
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
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20 ноября, 22:53
Проект приказа о размещении QR-кода в электронном удостоверении вынесен на общественное обсуждение, отметили в министерстве.
 
пенсионерыQR-код
 
 
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