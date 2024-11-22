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Путина не остановить. В США усомнились в "авантюре" Байдена с ракетами - 22.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241122/rakety-853019538.html
Путина не остановить. В США усомнились в "авантюре" Байдена с ракетами
Путина не остановить. В США усомнились в "авантюре" Байдена с ракетами - 22.11.2024, ПРАЙМ
Путина не остановить. В США усомнились в "авантюре" Байдена с ракетами
Украина с разрешения западных стран запустила поставленные ими ракеты по российской Брянской области, что послужило неожиданной эскалацией конфликта, пишет... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:48+0300
2024-11-22T13:08+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Украина с разрешения западных стран запустила поставленные ими ракеты по российской Брянской области, что послужило неожиданной эскалацией конфликта, пишет эксперт по международным отношениям Мэтью Блэкберн для американского издания The National Interest.В ответ на эту атаку, как напоминает автор, Россия ответила новой ядерной доктриной, подчеркнув готовность к противостоянию "до конца" — и неясно, стоит ли мир на грани третьей мировой или это обострение информационной войны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУходящий президент США Джо Байден дал разрешение на дальние удары, несмотря на отсутствие мандата. Фактически, как подчеркивает Блэкберн, решение связано с ухудшением ситуации на фронте и угрозой отключения энергосистемы Украины.В то же время, по данным СМИ, у Украины мало ракет такого типа, и их использование не изменит ход конфликта. Но дальние удары могут привести к полномасштабной войне НАТО и России, Москва может использовать ядерное оружие в случае поражения, пишет автор.Президент РФ Владимир Путин пытается уравновесить жесткие заявления мирными, чтобы не оттолкнуть часть электората, отмечается в статье. Сейчас Россия выжидает, пока новый президент США Дональд Трамп не предложит мирные условия. Путин требует признания четырех областей и Крыма российскими и жестких гарантий нейтралитета Украины.Блэкберн уверен, что Россия не согласится на заморозку конфликта без решения стратегических проблем. Дальние удары не изменят ход конфликта, но могут усилить решимость России, а прощальный подарок Байдена Украине может оказаться отравленной чашей, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Владимир Путин
12:48 22.11.2024 (обновлено: 13:08 22.11.2024)
 
Путина не остановить. В США усомнились в "авантюре" Байдена с ракетами

TNI: дальние удары Киева не ослабят решимость Москвы добиться своих целей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Украина с разрешения западных стран запустила поставленные ими ракеты по российской Брянской области, что послужило неожиданной эскалацией конфликта, пишет эксперт по международным отношениям Мэтью Блэкберн для американского издания The National Interest.
В ответ на эту атаку, как напоминает автор, Россия ответила новой ядерной доктриной, подчеркнув готовность к противостоянию "до конца" — и неясно, стоит ли мир на грани третьей мировой или это обострение информационной войны.
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Уходящий президент США Джо Байден дал разрешение на дальние удары, несмотря на отсутствие мандата. Фактически, как подчеркивает Блэкберн, решение связано с ухудшением ситуации на фронте и угрозой отключения энергосистемы Украины.
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В то же время, по данным СМИ, у Украины мало ракет такого типа, и их использование не изменит ход конфликта. Но дальние удары могут привести к полномасштабной войне НАТО и России, Москва может использовать ядерное оружие в случае поражения, пишет автор.
Президент РФ Владимир Путин пытается уравновесить жесткие заявления мирными, чтобы не оттолкнуть часть электората, отмечается в статье. Сейчас Россия выжидает, пока новый президент США Дональд Трамп не предложит мирные условия. Путин требует признания четырех областей и Крыма российскими и жестких гарантий нейтралитета Украины.
Блэкберн уверен, что Россия не согласится на заморозку конфликта без решения стратегических проблем. Дальние удары не изменят ход конфликта, но могут усилить решимость России, а прощальный подарок Байдена Украине может оказаться отравленной чашей, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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