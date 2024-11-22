https://1prime.ru/20241122/roskachestvo-853010208.html

Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество

Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество - 22.11.2024, ПРАЙМ

Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество

Лаборатории в России чаще всего из пищевых товаров проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь, а из непищевых - текстильные изделия и обувь, сообщили... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T06:30+0300

2024-11-22T06:30+0300

2024-11-22T06:30+0300

бизнес

здоровье

москва

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853010208.jpg?1732246224

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Лаборатории в России чаще всего из пищевых товаров проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь, а из непищевых - текстильные изделия и обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Наибольшей популярностью у аккредитованного провайдера межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) Роскачества пользуются раунды по молочной продукции и алкогольным напиткам. В период с 2022 по 2024 год на молочную продукцию поступило более 120 заявок, на алкогольную продукцию – более 80 заявок", - сообщили в организации. Там добавили, что в этом году лабораторий, которые хотели бы пройти межлабораторные испытания Роскачества в категории ультрапастеризованного молока так много, что будет проводиться еще один раунд. При этом, по данным организации, абсолютными лидерами на исследование в непищевых категориях являются текстильные изделия и обувь – на них поступает более 60 заявок ежегодно. В Роскачестве рассказали также, что сегодня в стране имеют аккредитацию порядка 230 текстильных и 840 пищевых лабораторий. "Это потенциальное количество участников, которые за пять лет должны будут пройти МСИ. В 2024 году в сличительных испытаниях Роскачества приняло участие около 20% аккредитованных лабораторий… И в следующем году количество участников увеличится в два раза", – заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, чьи слова привела пресс-служба.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье, москва, роскачество