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Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество
Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество - 22.11.2024, ПРАЙМ
Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество
Лаборатории в России чаще всего из пищевых товаров проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь, а из непищевых - текстильные изделия и обувь, сообщили... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T06:30+0300
2024-11-22T06:30+0300
бизнес
здоровье
москва
роскачество
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Лаборатории в России чаще всего из пищевых товаров проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь, а из непищевых - текстильные изделия и обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Наибольшей популярностью у аккредитованного провайдера межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) Роскачества пользуются раунды по молочной продукции и алкогольным напиткам. В период с 2022 по 2024 год на молочную продукцию поступило более 120 заявок, на алкогольную продукцию – более 80 заявок", - сообщили в организации. Там добавили, что в этом году лабораторий, которые хотели бы пройти межлабораторные испытания Роскачества в категории ультрапастеризованного молока так много, что будет проводиться еще один раунд. При этом, по данным организации, абсолютными лидерами на исследование в непищевых категориях являются текстильные изделия и обувь – на них поступает более 60 заявок ежегодно. В Роскачестве рассказали также, что сегодня в стране имеют аккредитацию порядка 230 текстильных и 840 пищевых лабораторий. "Это потенциальное количество участников, которые за пять лет должны будут пройти МСИ. В 2024 году в сличительных испытаниях Роскачества приняло участие около 20% аккредитованных лабораторий… И в следующем году количество участников увеличится в два раза", – заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, чьи слова привела пресс-служба.
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бизнес, здоровье, москва, роскачество
Бизнес, Здоровье, МОСКВА, Роскачество
06:30 22.11.2024
 
Роскачество рассказало, какие товары чаще всего проверяют на качество

Роскачество: в России чаще всего проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Лаборатории в России чаще всего из пищевых товаров проверяют на качество молочную продукцию и алкоголь, а из непищевых - текстильные изделия и обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Наибольшей популярностью у аккредитованного провайдера межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) Роскачества пользуются раунды по молочной продукции и алкогольным напиткам. В период с 2022 по 2024 год на молочную продукцию поступило более 120 заявок, на алкогольную продукцию – более 80 заявок", - сообщили в организации.
Там добавили, что в этом году лабораторий, которые хотели бы пройти межлабораторные испытания Роскачества в категории ультрапастеризованного молока так много, что будет проводиться еще один раунд.
При этом, по данным организации, абсолютными лидерами на исследование в непищевых категориях являются текстильные изделия и обувь – на них поступает более 60 заявок ежегодно.
В Роскачестве рассказали также, что сегодня в стране имеют аккредитацию порядка 230 текстильных и 840 пищевых лабораторий.
"Это потенциальное количество участников, которые за пять лет должны будут пройти МСИ. В 2024 году в сличительных испытаниях Роскачества приняло участие около 20% аккредитованных лабораторий… И в следующем году количество участников увеличится в два раза", – заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, чьи слова привела пресс-служба.
 
БизнесЗдоровьеМОСКВАРоскачество
 
 
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