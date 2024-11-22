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"Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства - 22.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241122/stroitelstvo-853016049.html
"Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства
"Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства
Госкомпания "Дом.РФ" прогнозирует замедление роста объемов жилищного строительства в России после пятилетнего максимума. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:18+0300
2024-11-22T11:18+0300
экономика
россия
недвижимость
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" прогнозирует замедление роста объемов жилищного строительства в России после пятилетнего максимума. "К концу третьего квартала 2024 года объем строящегося многоквартирного жилья в России достиг максимального уровня за последние пять лет – 118 миллионов квадратных метров – и продолжил расти в октябре. Однако в будущем запуски новых проектов могут замедлиться в условиях снижения спроса после завершения льготной ипотеки и сохранения высоких рыночных ипотечных ставок", – говорится в обзоре аналитического центра "Дом.РФ". По данным компании, продажи жилья в июле-сентябре сократились: зарегистрировано 114 тысяч ДДУ, что на примерно на 20% ниже среднего уровня первого полугодия и вдвое меньше показателей 2023 года. "В отсутствие массовой господдержки доля ипотечных сделок снизилась с 91% по итогам первого полугодия до 72% к октябрю 2024 года. В то же время количество сделок за собственные средства достигло максимума с начала года (33 тысяч ДДУ). В условиях запретительных ставок альтернативой ипотеке для многих покупателей стала рассрочка от застройщиков до ввода в эксплуатацию", - отметили в компании. На фоне охлаждения спроса рост цен на новостройки практически остановился: по данным индекса цен "Дом.РФ", в третьем квартале номинальные цены на строящееся жилье в России выросли на 0,9%, в реальном выражении ‒ снизились (–0,9%) впервые за полтора года. В Москве стоимость строящегося жилья упала на 1,2% в номинальном выражении, в других регионах из десятки лидеров по объему жилищного строительства рост цен замедлился до 1-2,5%. "Сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков. Накопленный объем реализованного жилья позволяет девелоперам завершать проекты с вводом в 2025 году без срыва сроков: уже реализовано 43% таких площадей (при норме 37% с учетом текущей стройготовности)", – приводит пресс-служба слова главы аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберга. Распроданность проектов с плановым вводом в эксплуатацию в 2026 году и позднее, а это 47% всего строящегося жилья в России, на 1 октября составляет только 17%. В условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для таких проектов могут потребоваться дополнительные меры поддержки проектного финансирования. Иначе запуски в 2025-2026 годов рискуют сократиться до примерно 25-30 миллионов квадратных метров, что приведет к снижению ввода жилья с 2027 года, предупреждают в компании.
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россия, недвижимость
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость
11:18 22.11.2024
 
"Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства

Госкомпания "Дом.РФ" ожидает замедление роста объемов жилищного строительства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" прогнозирует замедление роста объемов жилищного строительства в России после пятилетнего максимума.
"К концу третьего квартала 2024 года объем строящегося многоквартирного жилья в России достиг максимального уровня за последние пять лет – 118 миллионов квадратных метров – и продолжил расти в октябре. Однако в будущем запуски новых проектов могут замедлиться в условиях снижения спроса после завершения льготной ипотеки и сохранения высоких рыночных ипотечных ставок", – говорится в обзоре аналитического центра "Дом.РФ".
По данным компании, продажи жилья в июле-сентябре сократились: зарегистрировано 114 тысяч ДДУ, что на примерно на 20% ниже среднего уровня первого полугодия и вдвое меньше показателей 2023 года.
"В отсутствие массовой господдержки доля ипотечных сделок снизилась с 91% по итогам первого полугодия до 72% к октябрю 2024 года. В то же время количество сделок за собственные средства достигло максимума с начала года (33 тысяч ДДУ). В условиях запретительных ставок альтернативой ипотеке для многих покупателей стала рассрочка от застройщиков до ввода в эксплуатацию", - отметили в компании.
На фоне охлаждения спроса рост цен на новостройки практически остановился: по данным индекса цен "Дом.РФ", в третьем квартале номинальные цены на строящееся жилье в России выросли на 0,9%, в реальном выражении ‒ снизились (–0,9%) впервые за полтора года. В Москве стоимость строящегося жилья упала на 1,2% в номинальном выражении, в других регионах из десятки лидеров по объему жилищного строительства рост цен замедлился до 1-2,5%.
"Сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков. Накопленный объем реализованного жилья позволяет девелоперам завершать проекты с вводом в 2025 году без срыва сроков: уже реализовано 43% таких площадей (при норме 37% с учетом текущей стройготовности)", – приводит пресс-служба слова главы аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберга.
Распроданность проектов с плановым вводом в эксплуатацию в 2026 году и позднее, а это 47% всего строящегося жилья в России, на 1 октября составляет только 17%. В условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для таких проектов могут потребоваться дополнительные меры поддержки проектного финансирования. Иначе запуски в 2025-2026 годов рискуют сократиться до примерно 25-30 миллионов квадратных метров, что приведет к снижению ввода жилья с 2027 года, предупреждают в компании.
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