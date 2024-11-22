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Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником"
Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником" - 22.11.2024, ПРАЙМ
Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником"
После удара России новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по Украине новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может получить... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:34+0300
2024-11-22T12:34+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. После удара России новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по Украине новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может получить новый статус-кво на фоне его обещаний урегулировать украинский конфликт за сутки. Об этом сообщает издание Guardian."Эскалации, которые происходят сейчас, установят новый статус-кво ко дню, когда он (Трамп - ред.) станет президентом", - пишет газета.Отмечается, что после инаугурации Трампа его возможности будут варьироваться от "жесткого торга" до "сдачи Украины на растерзание". Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в своем обращении сообщил о ходе специальной военной операции на Украине, а также об испытании Вооруженными силами России новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
https://1prime.ru/20241122/orban-853016984.html
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россия, украина, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
12:34 22.11.2024
 
Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником"

Guardian: удары по Украине установят статус-кво перед приходом Трампа к власти

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. После удара России новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" по Украине новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может получить новый статус-кво на фоне его обещаний урегулировать украинский конфликт за сутки. Об этом сообщает издание Guardian.
"Эскалации, которые происходят сейчас, установят новый статус-кво ко дню, когда он (Трамп - ред.) станет президентом", - пишет газета.
Отмечается, что после инаугурации Трампа его возможности будут варьироваться от "жесткого торга" до "сдачи Украины на растерзание".
Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в своем обращении сообщил о ходе специальной военной операции на Украине, а также об испытании Вооруженными силами России новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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