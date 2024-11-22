https://1prime.ru/20241122/tranf-853028309.html

"Транснефть" взыщет убытки с IBM

"Транснефть" взыщет убытки с IBM - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" взыщет убытки с IBM

Представитель "Транснефти" сообщил в арбитражном суде Москвы, что в иске к американскому производителю программного обеспечения IBM на сумму более 83 миллионов... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:55+0300

2024-11-22T16:55+0300

2024-11-22T16:55+0300

транснефть

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Представитель "Транснефти" сообщил в арбитражном суде Москвы, что в иске к американскому производителю программного обеспечения IBM на сумму более 83 миллионов рублей заявлено требование о взыскании убытков в размере предоплаченных услуг по технической поддержке ПО, которую ответчик прекратил в марте 2022 года. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, российская компания, по словам юриста, приобрела сертификаты техподдержки программного обеспечения через реселлеров и дистрибьюторов IBM, оплатила эти сертификаты, активировала их на сайте IBM, акцептовала все лицензионные соглашения. "Однако техподдержка предоплаченного программного обеспечения, которую оказывала сама IBM, была прекращена в одностороннем порядке в марте 2022 года, в связи с чем у "Транснефти" возникли убытки в размере предоплаченных услуг технической поддержки", - заявил представитель истца. Он уточнил, что непосредственно у "Транснефти" был договор с ООО "Маллит", партнером IBM, у "Маллита" - договор с дистрибьютором ООО "Монт" (обе компании привлечены к делу третьими лицами), а у "Монта" - с ирландской "дочкой" IBM. Истец сослался на последнюю судебную практику, позволяющую требовать убытки, минуя всю цепочку, непосредственно с причинителя вреда. Суд по ходатайству истца привлек IBM Ireland Product Distribution Ltd соответчиком и отложил слушания на январь. "Транснефть" 9 сентября подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Самый крупный из них - этот иск к IBM. Иск к Cisco Systems на сумму около 56 миллионов рублей был возвращен истцу судом из-за несоблюдения претензионного порядка. Остальные исковые заявления приняты к рассмотрению, но еще не рассмотрены. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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транснефть, ibm