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"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта

"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта - 22.11.2024, ПРАЙМ

"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта

Это не экономика, а всепоглощающий дефицит. По-другому про народное хозяйство Украины сейчас и не скажешь - бюджета, в классическом его понимании, по сути, нет. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T04:04+0300

2024-11-22T04:04+0300

2024-11-22T04:04+0300

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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Это не экономика, а всепоглощающий дефицит. По-другому про народное хозяйство Украины сейчас и не скажешь - бюджета, в классическом его понимании, по сути, нет. Все надежды только на "руку помощи" Запада. Экспорт сельхозпродукции и полезных ископаемых уже не дает ожидаемых доходов. Процветает только коррупция, разъедающая госструктуры. Что-то еще в стране, конечно, производится, однако все чаще товары и продукты – импортные, что разгоняет и без того высокую инфляцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДеньги как бы есть, но их сразу нетГлавный источник финансирования экономики Украины – западные подачки. Как известно, и те не всегда доходят до целей. Большая часть средств, выделяемых для подпитки бюджета и на социальные нужды украинцев, попросту оседает в карманах коррумпированных киевских властей. В результате – замкнутый круг: чем больше дефицит, тем в большем объеме требуются вливания. Но ни одна из проблем в корне не решается. В условиях дефицита бюджета национальная валюта теряет свою надежность не по дням, а по часам, что еще больше ускоряет инфляцию. Следом падает покупательская способность украинцев и теряется мотивация для местных производителей к восстановлению производства, не говоря уже о его развитии.Ценники пошли в разгон: только в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги, по официальным данным, составил 9,7 процента. Доступных продуктов на полках магазинов, по словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, уже просто не осталось. А все потому, что тех, кто еще что-либо производит в стране, осталось, мягко говоря, по пальцам пересчитать, говорит эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук."На Украине еще продолжает работать часть предприятий, создающих товары народного потребления. Хотя все чаще продукты питания, бытовая химия и одежда импортируется через Польшу и Венгрию, поэтому цены регулярно повышаются. Учитывая, что большая часть трат украинцев уходит на налоги и коммунальные платежи, и лишь остатки – на продукты питания, настроение у граждан крайне пессимистичное. Украинское общество, фактически, разделилось на 3 категории. Первая – "золотые" граждане, которые сконцентрировали богатство нации и украденное финансирование в своих руках (таких всего один процент). Вторая – уехавшие украинцы, которые оборвали практически все финансовые связи со страной. И третья категория – оставшееся население, которое ежемесячно нищает", – рассказывает экономист.За пороки властей расплачивается народБедность оставшихся украинцев каждый год, даже месяц, усугубляется постоянным ростом тарифов на ЖКУ. Траты населения на эту сферу услуг выросли более чем на 311 процентов. К слову, доля малого и среднего бизнеса, который являлся вторым по объемам пользователем систем ЖКХ после домохозяйств, с февраля 2022 года сократилась более чем на 60 процентов. По всей видимости, за потери доходов в казну от этой сферы теперь отдуваются простые украинцы. При этом комплекс жилищно-коммунального хозяйства Украины находится в очень плохом состоянии, констатирует Мазурчук."Уже до начала СВО тепло- и энергосистема были изношены более чем на 72 процента, в сфере подачи воды для отопления – более чем на 81 процент. И за прошедшие почти три года износ систем только возрастал. В некоторых малых городах это привело к тому, что бизнес не может осуществлять какое-либо производство, так как не подается электричество и вода. Тем не менее, платежки продолжают присылать. Зеленский неспроста упрашивает страны ЕС и других "союзников" ограничить помощь беженцам с Украины на своих территориях. Тогда (считают в Киеве, – ред.) они могли бы вернуться и поделиться на тех, кто пойдет служить, компенсируя потери, и тех, кто будет работать, обслуживая государственные долги, а также возьмет на себя восстановление внутреннего критически важного производства, которое не интересно западным коллегам", – отмечает эксперт.Такой вот своеобразный подход к тому, чтобы народ и бизнес возвращались на родину. Тем временем, ни слова не говорится о том, что украинские власти готовы свой народ и предпринимателей поддержать какой-нибудь государственной программой, предлагая комфортные условия для развития бизнеса. Чиновники просто не хотят что-либо делать в этом направлении, так как сидят на чемоданах. Правда, не на пустых, а с миллионами долларов, сворованных из пакетов финансовой помощи ЕС, в частности. Масштабы украинской коррупции дошли до бесстыдных размеров. Но ситуация не встречает должного сопротивления ни со стороны властей, ни со стороны общества. Эта многолетняя болезнь нещадно разъедает основу государственности и суверенности Украины. Не исключено, что в конечном счете большая часть денег даже не доходит до региональных и муниципальных бюджетов, не говоря уже о конечных потребителях. В общем, поддержки со стороны государства бизнесу и гражданам ждать особо не приходится.Тем не менее, Украина была и остается страной со значительными запасами природных ископаемых и плодородной почвой. Их-то Зеленский и превратил в предмет торга, разъезжая по странам коллективного Запада в поиске денег для поддержки Украины, продолжает Мазурчук."После победы Трампа правительство Украины начало открыто торговать оставшимися под его контролем ресурсами. И – не просто продавать, а предлагать американским компаниям заходить на украинский рынок и осваивать сырье без тендеров и конкурсов. Разменной монетой, вероятнее всего, станет поддержка правительством США потенциальных выборов президента Украины. Зеленский раздаст все имеющиеся ресурсы ради сохранения своего президентства. Он хочет стать вечным "наместником", который будет воплощать в жизнь план по превращению Украины в сырьевой придаток США и ЕС, как когда-то в 90-е годы в него хотели превратить Россию", – напоминает экономист.Есть ли выход из замкнутого кругаОднако пока украинский конфликт находится в горячей стадии, коллективный Запад вступать в торг не спешит. Никто не может предугадать, чем все закончится. Тем временем, средств для финансовой поддержки Украины как не хватало, так и не хватает. А впереди, как минимум, обязательства по обслуживанию внешнего долга –проценты необходимо будет оплачивать уже с 2025 года. Скорее всего, забота эта вновь ляжет на плечи оставшегося населения. И намеки на это уже были, указывает эксперт: правительство Украины заикнулось об увеличении налоговых сборов с юридических и физических лиц в пользу поддержки ВСУ с января 2025 года. По большому счету, нужна не никчемная корректировка курса, а полный пересмотр финансовой стратегии. Но для этого нет ни политической воли, ни решимости. Нынешние киевские власти только и могут, что прибегать к более агрессивной политике заимствований, ведя страну к еще большему накоплению долгов, создавая замкнутый круг, выход из которого будет находить все сложнее.Вероятнее всего, данная ситуация продержится до переговоров России с США, после чего Украина объявит дефолт. В качестве компенсации западным "помощникам" как раз и будет реализован план по торговле землей и оставшимися ценными ресурсами. Сроки предполагаемых событий коррелируются с январской инаугурацией Дональда Трампа – избранного президента США, который обещал помочь с завершением конфликта, заключил экономист.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

украина, экономика украины, дональд трамп, внешний долг, цены на продукты