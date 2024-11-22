https://1prime.ru/20241122/ukraina-852952655.html
"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта
"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта - 22.11.2024, ПРАЙМ
"До января". Украину распродают по частям, не дожидаясь дефолта
Это не экономика, а всепоглощающий дефицит. По-другому про народное хозяйство Украины сейчас и не скажешь - бюджета, в классическом его понимании, по сути, нет. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T04:04+0300
2024-11-22T04:04+0300
2024-11-22T04:04+0300
статья
украина
экономика украины
дональд трамп
внешний долг
цены на продукты
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Это не экономика, а всепоглощающий дефицит. По-другому про народное хозяйство Украины сейчас и не скажешь - бюджета, в классическом его понимании, по сути, нет. Все надежды только на "руку помощи" Запада. Экспорт сельхозпродукции и полезных ископаемых уже не дает ожидаемых доходов. Процветает только коррупция, разъедающая госструктуры. Что-то еще в стране, конечно, производится, однако все чаще товары и продукты – импортные, что разгоняет и без того высокую инфляцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДеньги как бы есть, но их сразу нетГлавный источник финансирования экономики Украины – западные подачки. Как известно, и те не всегда доходят до целей. Большая часть средств, выделяемых для подпитки бюджета и на социальные нужды украинцев, попросту оседает в карманах коррумпированных киевских властей. В результате – замкнутый круг: чем больше дефицит, тем в большем объеме требуются вливания. Но ни одна из проблем в корне не решается. В условиях дефицита бюджета национальная валюта теряет свою надежность не по дням, а по часам, что еще больше ускоряет инфляцию. Следом падает покупательская способность украинцев и теряется мотивация для местных производителей к восстановлению производства, не говоря уже о его развитии.Ценники пошли в разгон: только в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги, по официальным данным, составил 9,7 процента. Доступных продуктов на полках магазинов, по словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, уже просто не осталось. А все потому, что тех, кто еще что-либо производит в стране, осталось, мягко говоря, по пальцам пересчитать, говорит эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук."На Украине еще продолжает работать часть предприятий, создающих товары народного потребления. Хотя все чаще продукты питания, бытовая химия и одежда импортируется через Польшу и Венгрию, поэтому цены регулярно повышаются. Учитывая, что большая часть трат украинцев уходит на налоги и коммунальные платежи, и лишь остатки – на продукты питания, настроение у граждан крайне пессимистичное. Украинское общество, фактически, разделилось на 3 категории. Первая – "золотые" граждане, которые сконцентрировали богатство нации и украденное финансирование в своих руках (таких всего один процент). Вторая – уехавшие украинцы, которые оборвали практически все финансовые связи со страной. И третья категория – оставшееся население, которое ежемесячно нищает", – рассказывает экономист.За пороки властей расплачивается народБедность оставшихся украинцев каждый год, даже месяц, усугубляется постоянным ростом тарифов на ЖКУ. Траты населения на эту сферу услуг выросли более чем на 311 процентов. К слову, доля малого и среднего бизнеса, который являлся вторым по объемам пользователем систем ЖКХ после домохозяйств, с февраля 2022 года сократилась более чем на 60 процентов. По всей видимости, за потери доходов в казну от этой сферы теперь отдуваются простые украинцы. При этом комплекс жилищно-коммунального хозяйства Украины находится в очень плохом состоянии, констатирует Мазурчук."Уже до начала СВО тепло- и энергосистема были изношены более чем на 72 процента, в сфере подачи воды для отопления – более чем на 81 процент. И за прошедшие почти три года износ систем только возрастал. В некоторых малых городах это привело к тому, что бизнес не может осуществлять какое-либо производство, так как не подается электричество и вода. Тем не менее, платежки продолжают присылать. Зеленский неспроста упрашивает страны ЕС и других "союзников" ограничить помощь беженцам с Украины на своих территориях. Тогда (считают в Киеве, – ред.) они могли бы вернуться и поделиться на тех, кто пойдет служить, компенсируя потери, и тех, кто будет работать, обслуживая государственные долги, а также возьмет на себя восстановление внутреннего критически важного производства, которое не интересно западным коллегам", – отмечает эксперт.Такой вот своеобразный подход к тому, чтобы народ и бизнес возвращались на родину. Тем временем, ни слова не говорится о том, что украинские власти готовы свой народ и предпринимателей поддержать какой-нибудь государственной программой, предлагая комфортные условия для развития бизнеса. Чиновники просто не хотят что-либо делать в этом направлении, так как сидят на чемоданах. Правда, не на пустых, а с миллионами долларов, сворованных из пакетов финансовой помощи ЕС, в частности. Масштабы украинской коррупции дошли до бесстыдных размеров. Но ситуация не встречает должного сопротивления ни со стороны властей, ни со стороны общества. Эта многолетняя болезнь нещадно разъедает основу государственности и суверенности Украины. Не исключено, что в конечном счете большая часть денег даже не доходит до региональных и муниципальных бюджетов, не говоря уже о конечных потребителях. В общем, поддержки со стороны государства бизнесу и гражданам ждать особо не приходится.Тем не менее, Украина была и остается страной со значительными запасами природных ископаемых и плодородной почвой. Их-то Зеленский и превратил в предмет торга, разъезжая по странам коллективного Запада в поиске денег для поддержки Украины, продолжает Мазурчук."После победы Трампа правительство Украины начало открыто торговать оставшимися под его контролем ресурсами. И – не просто продавать, а предлагать американским компаниям заходить на украинский рынок и осваивать сырье без тендеров и конкурсов. Разменной монетой, вероятнее всего, станет поддержка правительством США потенциальных выборов президента Украины. Зеленский раздаст все имеющиеся ресурсы ради сохранения своего президентства. Он хочет стать вечным "наместником", который будет воплощать в жизнь план по превращению Украины в сырьевой придаток США и ЕС, как когда-то в 90-е годы в него хотели превратить Россию", – напоминает экономист.Есть ли выход из замкнутого кругаОднако пока украинский конфликт находится в горячей стадии, коллективный Запад вступать в торг не спешит. Никто не может предугадать, чем все закончится. Тем временем, средств для финансовой поддержки Украины как не хватало, так и не хватает. А впереди, как минимум, обязательства по обслуживанию внешнего долга –проценты необходимо будет оплачивать уже с 2025 года. Скорее всего, забота эта вновь ляжет на плечи оставшегося населения. И намеки на это уже были, указывает эксперт: правительство Украины заикнулось об увеличении налоговых сборов с юридических и физических лиц в пользу поддержки ВСУ с января 2025 года. По большому счету, нужна не никчемная корректировка курса, а полный пересмотр финансовой стратегии. Но для этого нет ни политической воли, ни решимости. Нынешние киевские власти только и могут, что прибегать к более агрессивной политике заимствований, ведя страну к еще большему накоплению долгов, создавая замкнутый круг, выход из которого будет находить все сложнее.Вероятнее всего, данная ситуация продержится до переговоров России с США, после чего Украина объявит дефолт. В качестве компенсации западным "помощникам" как раз и будет реализован план по торговле землей и оставшимися ценными ресурсами. Сроки предполагаемых событий коррелируются с январской инаугурацией Дональда Трампа – избранного президента США, который обещал помочь с завершением конфликта, заключил экономист.
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Олег Обухов
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Олег Обухов
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украина, экономика украины, дональд трамп, внешний долг, цены на продукты
Статья, УКРАИНА, Экономика Украины, Дональд Трамп, внешний долг, Цены на продукты
МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Это не экономика, а всепоглощающий дефицит. По-другому про народное хозяйство Украины сейчас и не скажешь - бюджета, в классическом его понимании, по сути, нет. Все надежды только на "руку помощи" Запада. Экспорт сельхозпродукции и полезных ископаемых уже не дает ожидаемых доходов. Процветает только коррупция, разъедающая госструктуры. Что-то еще в стране, конечно, производится, однако все чаще товары и продукты – импортные, что разгоняет и без того высокую инфляцию.
Деньги как бы есть, но их сразу нет
Главный источник финансирования экономики Украины – западные подачки. Как известно, и те не всегда доходят до целей. Большая часть средств, выделяемых для подпитки бюджета и на социальные нужды украинцев, попросту оседает в карманах коррумпированных киевских властей. В результате – замкнутый круг: чем больше дефицит, тем в большем объеме требуются вливания. Но ни одна из проблем в корне не решается. В условиях дефицита бюджета национальная валюта теряет свою надежность не по дням, а по часам, что еще больше ускоряет инфляцию. Следом падает покупательская способность украинцев и теряется мотивация для местных производителей к восстановлению производства, не говоря уже о его развитии.
Ценники пошли в разгон: только в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги
, по официальным данным, составил 9,7 процента. Доступных продуктов на полках магазинов, по словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, уже просто не осталось. А все потому, что тех, кто еще что-либо производит в стране, осталось, мягко говоря, по пальцам пересчитать, говорит эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков
"На Украине еще продолжает работать часть предприятий, создающих товары народного потребления. Хотя все чаще продукты питания, бытовая химия и одежда импортируется через Польшу и Венгрию, поэтому цены регулярно повышаются. Учитывая, что большая часть трат украинцев уходит на налоги и коммунальные платежи, и лишь остатки – на продукты питания, настроение у граждан крайне пессимистичное. Украинское общество, фактически, разделилось на 3 категории. Первая – "золотые" граждане, которые сконцентрировали богатство нации и украденное финансирование в своих руках (таких всего один процент). Вторая – уехавшие украинцы, которые оборвали практически все финансовые связи со страной. И третья категория – оставшееся население, которое ежемесячно нищает", – рассказывает экономист.
За пороки властей расплачивается народ
Бедность оставшихся украинцев каждый год, даже месяц, усугубляется постоянным ростом тарифов на ЖКУ. Траты населения на эту сферу услуг выросли более чем на 311 процентов. К слову, доля малого и среднего бизнеса, который являлся вторым по объемам пользователем систем ЖКХ после домохозяйств, с февраля 2022 года сократилась более чем на 60 процентов. По всей видимости, за потери доходов в казну от этой сферы теперь отдуваются простые украинцы. При этом комплекс жилищно-коммунального хозяйства Украины находится в очень плохом состоянии, констатирует Мазурчук.
"Уже до начала СВО тепло- и энергосистема были изношены более чем на 72 процента, в сфере подачи воды для отопления – более чем на 81 процент. И за прошедшие почти три года износ систем только возрастал. В некоторых малых городах это привело к тому, что бизнес не может осуществлять какое-либо производство, так как не подается электричество и вода. Тем не менее, платежки продолжают присылать. Зеленский неспроста упрашивает страны ЕС и других "союзников" ограничить помощь беженцам с Украины на своих территориях. Тогда (считают в Киеве, – ред.) они могли бы вернуться и поделиться на тех, кто пойдет служить, компенсируя потери, и тех, кто будет работать, обслуживая государственные долги, а также возьмет на себя восстановление внутреннего критически важного производства, которое не интересно западным коллегам", – отмечает эксперт.
Такой вот своеобразный подход к тому, чтобы народ и бизнес возвращались на родину. Тем временем, ни слова не говорится о том, что украинские власти готовы свой народ и предпринимателей поддержать какой-нибудь государственной программой, предлагая комфортные условия для развития бизнеса. Чиновники просто не хотят что-либо делать в этом направлении, так как сидят на чемоданах.
"Внезапно": СМИ раскрыли, что Трамп может тайно передать Украине
Правда, не на пустых, а с миллионами долларов, сворованных из пакетов финансовой помощи ЕС, в частности. Масштабы украинской коррупции дошли до бесстыдных размеров. Но ситуация не встречает должного сопротивления ни со стороны властей, ни со стороны общества. Эта многолетняя болезнь нещадно разъедает основу государственности и суверенности Украины. Не исключено, что в конечном счете большая часть денег даже не доходит до региональных и муниципальных бюджетов, не говоря уже о конечных потребителях. В общем, поддержки со стороны государства бизнесу и гражданам ждать особо не приходится.
Тем не менее, Украина была и остается страной со значительными запасами природных ископаемых и плодородной почвой. Их-то Зеленский и превратил в предмет торга, разъезжая по странам коллективного Запада в поиске денег для поддержки Украины, продолжает Мазурчук.
"После победы Трампа правительство Украины начало открыто торговать оставшимися под его контролем ресурсами. И – не просто продавать, а предлагать американским компаниям заходить на украинский рынок и осваивать сырье без тендеров и конкурсов. Разменной монетой, вероятнее всего, станет поддержка правительством США потенциальных выборов президента Украины. Зеленский раздаст все имеющиеся ресурсы ради сохранения своего президентства. Он хочет стать вечным "наместником", который будет воплощать в жизнь план по превращению Украины в сырьевой придаток США и ЕС, как когда-то в 90-е годы в него хотели превратить Россию", – напоминает экономист.
Есть ли выход из замкнутого круга
Однако пока украинский конфликт находится в горячей стадии, коллективный Запад вступать в торг не спешит. Никто не может предугадать, чем все закончится. Тем временем, средств для финансовой поддержки Украины как не хватало, так и не хватает. А впереди, как минимум, обязательства по обслуживанию внешнего долга –проценты необходимо будет оплачивать уже с 2025 года.
Скорее всего, забота эта вновь ляжет на плечи оставшегося населения. И намеки на это уже были, указывает эксперт: правительство Украины заикнулось об увеличении налоговых сборов с юридических и физических лиц в пользу поддержки ВСУ с января 2025 года. По большому счету, нужна не никчемная корректировка курса, а полный пересмотр финансовой стратегии. Но для этого нет ни политической воли, ни решимости. Нынешние киевские власти только и могут, что прибегать к более агрессивной политике заимствований, ведя страну к еще большему накоплению долгов, создавая замкнутый круг, выход из которого будет находить все сложнее.
Вероятнее всего, данная ситуация продержится до переговоров России с США, после чего Украина объявит дефолт. В качестве компенсации западным "помощникам" как раз и будет реализован план по торговле землей и оставшимися ценными ресурсами. Сроки предполагаемых событий коррелируются с январской инаугурацией Дональда Трампа – избранного президента США, который обещал помочь с завершением конфликта, заключил экономист.