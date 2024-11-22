https://1prime.ru/20241122/ukraina-853012770.html

"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине

"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине

Отправка на смерть лучших украинских специалистов подтверждает окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование государства. Об этом... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:15+0300

2024-11-22T09:15+0300

2024-11-22T09:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Отправка на смерть лучших украинских специалистов подтверждает окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование государства. Об этом говорится в материале Strategic Culture.Согласно публикации, Украина столкнулась с проблемой не только потери своей оборонной способности, но также вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров служить в окопах, заместо поддержки оборонной промышленности. Это приводит к нехватке специалистов в ключевых отраслях страны, ослабляя социальную и экономическую сферы."Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", – говорится в материале", - заметили авторы статьи.С 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещен, за уклонение от военной службы предусмотрено уголовное наказание.

https://1prime.ru/20241121/eskalatsiya-852995779.html

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