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"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241122/ukraina-853012770.html
"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине
"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине
Отправка на смерть лучших украинских специалистов подтверждает окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование государства. Об этом... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:15+0300
2024-11-22T09:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Отправка на смерть лучших украинских специалистов подтверждает окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование государства. Об этом говорится в материале Strategic Culture.Согласно публикации, Украина столкнулась с проблемой не только потери своей оборонной способности, но также вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров служить в окопах, заместо поддержки оборонной промышленности. Это приводит к нехватке специалистов в ключевых отраслях страны, ослабляя социальную и экономическую сферы."Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", – говорится в материале", - заметили авторы статьи.С 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещен, за уклонение от военной службы предусмотрено уголовное наказание.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
09:15 22.11.2024
 
"Это провал". В США раскрыли страшную правду об Украине

SС: мобилизация лучших узконаправленных специалистов знаменует провал Киева

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Отправка на смерть лучших украинских специалистов подтверждает окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование государства. Об этом говорится в материале Strategic Culture.
Согласно публикации, Украина столкнулась с проблемой не только потери своей оборонной способности, но также вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров служить в окопах, заместо поддержки оборонной промышленности. Это приводит к нехватке специалистов в ключевых отраслях страны, ослабляя социальную и экономическую сферы.
"Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", – говорится в материале", - заметили авторы статьи.
С 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, а на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещен, за уклонение от военной службы предусмотрено уголовное наказание.
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