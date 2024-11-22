https://1prime.ru/20241122/uran-853025606.html

Эксперт рассказал, зачем Китай наращивает закупки российского урана

Эксперт рассказал, зачем Китай наращивает закупки российского урана - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, зачем Китай наращивает закупки российского урана

Китай наращивает объемы закупок российского урана в связи с планами по снижению углеродного следа, часть урана также может реэкспортироваться в США и страны ЕС, | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:43+0300

2024-11-22T15:43+0300

2024-11-22T15:43+0300

энергетика

россия

китай

уран

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Китай наращивает объемы закупок российского урана в связи с планами по снижению углеродного следа, часть урана также может реэкспортироваться в США и страны ЕС, заявил РИА Новости доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян. Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных китайской таможни, в январе-октябре Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период 2023 года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем - до 216 миллионов долларов. "Ставя перед собой цель снижения объемов загрязнения, Китай делает ставку на развитие атомной энергетики, при этом объемы собственного производства урана в стране не позволяют в полной мере обеспечить растущие потребности вводимых в строй АЭС. Собственно рост объемов закупок российского урана этим и объясняется", - сказал Хачатурян. По словам эксперта, также Китай старается усилить свои позиции на мировом рынке урана. Для этого он не только наращивает собственную добычу, но и закупает российский уран для реэкспорта. Для обхода вторичных санкций на территории Китая часть объемов будет проходить дополнительную обработку, чтобы иметь статус китайской продукции. "Если после инаугурации (избранного президента США - ред.) Дональда Трампа будет развязан новый виток американо-китайской торговой войны и планы по увеличению поставок урана в США Китаю реализовать не удастся, увеличенные объемы закупок российского урана будут использованы для собственных нужд или для реэкспорта в ЕС, который от поставок российского урана также отказывается", - заключил Хачатурян.

https://1prime.ru/20241122/kitaj-853008590.html

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россия, китай, уран