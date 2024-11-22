https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:38+0300
2024-11-22T15:38+0300
2024-11-22T15:38+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних нескольких месяцев, что привело к почти полному уничтожению их батальона. Информацию об этом опубликовал украинский телеканал "Общественное"."В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - отметил в беседе с журналистами один из бойцов по имени Иван.Военнослужащий по имени Олег заявил, что в течение первых двух-трех месяцев бригада получала хорошую поддержку со стороны 63-й отдельной механизированной бригады, но в последнее время этого прикрытия не было, что привело к полному уничтожению их позиций.В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки "Юг" провели успешные операции против украинских боевиков. За неделю они разгромили девять украинских бригад и отразили 13 контратак. Потери противника составили более 3845 военнослужащих.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
В ВСУ пожаловались, что потеряли батальон в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних нескольких месяцев, что привело к почти полному уничтожению их батальона. Информацию об этом опубликовал украинский телеканал "Общественное".
"В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - отметил в беседе с журналистами один из бойцов по имени Иван.
Военнослужащий по имени Олег заявил, что в течение первых двух-трех месяцев бригада получала хорошую поддержку со стороны 63-й отдельной механизированной бригады, но в последнее время этого прикрытия не было, что привело к полному уничтожению их позиций.
В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки "Юг" провели успешные операции против украинских боевиков. За неделю они разгромили девять украинских бригад и отразили 13 контратак. Потери противника составили более 3845 военнослужащих.
В ВСУ пожаловались на бракованные мины