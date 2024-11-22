Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:38+0300
2024-11-22T15:38+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852834236_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2720914ce96ee7442507e3037ab5e740.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних нескольких месяцев, что привело к почти полному уничтожению их батальона. Информацию об этом опубликовал украинский телеканал "Общественное"."В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - отметил в беседе с журналистами один из бойцов по имени Иван.Военнослужащий по имени Олег заявил, что в течение первых двух-трех месяцев бригада получала хорошую поддержку со стороны 63-й отдельной механизированной бригады, но в последнее время этого прикрытия не было, что привело к полному уничтожению их позиций.В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки "Юг" провели успешные операции против украинских боевиков. За неделю они разгромили девять украинских бригад и отразили 13 контратак. Потери противника составили более 3845 военнослужащих.
https://1prime.ru/20241121/miny-852986186.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852834236_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bbfea1275c65f3e1018cf6d269646574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
15:38 22.11.2024
 
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО

В ВСУ пожаловались, что потеряли батальон в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Бойцы 155-го батальона 117-й бригады ВСУ, размещенной в Донецкой народной республике, заявили о том, что они не получали огневую поддержку в течение последних нескольких месяцев, что привело к почти полному уничтожению их батальона. Информацию об этом опубликовал украинский телеканал "Общественное".
"В нашей роте (осталось - ред.) три человека, в других ротах максимум шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - отметил в беседе с журналистами один из бойцов по имени Иван.
Военнослужащий по имени Олег заявил, что в течение первых двух-трех месяцев бригада получала хорошую поддержку со стороны 63-й отдельной механизированной бригады, но в последнее время этого прикрытия не было, что привело к полному уничтожению их позиций.
В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки "Юг" провели успешные операции против украинских боевиков. За неделю они разгромили девять украинских бригад и отразили 13 контратак. Потери противника составили более 3845 военнослужащих.
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
В ВСУ пожаловались на бракованные мины
Вчера, 12:31
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала