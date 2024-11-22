https://1prime.ru/20241122/yuan-853014423.html

Юань начал торги 22 ноября снижением

Юань начал торги 22 ноября снижением - 22.11.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 22 ноября снижением

Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:06+0300

2024-11-22T10:06+0300

2024-11-22T10:06+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

россия

курсы валют

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 3 копейки, до 13,92 рубля

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курсы валют, юань