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Юань начал торги 22 ноября снижением
Юань начал торги 22 ноября снижением - 22.11.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 22 ноября снижением
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:06+0300
2024-11-22T10:06+0300
2024-11-22T10:06+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 3 копейки, до 13,92 рубля
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россия, курсы валют, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, юань
Юань начал торги 22 ноября снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,92 руб