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В России резко вырос спрос на китайские авто с пробегом

В России резко вырос спрос на китайские авто с пробегом - 23.11.2024, ПРАЙМ

В России резко вырос спрос на китайские авто с пробегом

Число объявлений о продаже китайских авто с пробегом за октябрь выросло на 39,2% к аналогичному показателю прошлого года, а спрос сохранился на прежнем уровне,... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T08:00+0300

2024-11-23T08:00+0300

2024-11-23T08:00+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Число объявлений о продаже китайских авто с пробегом за октябрь выросло на 39,2% к аналогичному показателю прошлого года, а спрос сохранился на прежнем уровне, подсчитали эксперты Авито Авто.По доле в спросе среди "китайцев" лидирует Chery: эта марка получила 22%. Совсем немного меньше у Geely с долей 21,6%. На третьем месте LIFAN (10,3%), а четвертое и пятое поделили HAVAL и Great Wall (по 7,3%).Первое место в рейтинге моделей занимает Chery Tiggo (T11) с долей 6,1%. На второй и третьей строчке модели Geely – Monjaro с 4,6% и Coolray с 4,4%. В пятерке лидеров оказались две модели концерна LIFAN – Solano (3,2%) и X60 (2,9%). Самым динамичным ростом спроса за год может похвастаться люксовый кроссовер LiXiang L7: интерес к нему вырос в 2,1 раза.По числу объявлений в октябре 2024 года первое место поделили Chery Tiggo (T11) и Geely Coolray с долей по 3,5% от предложения. В топ-3 попала модель HAVAL Jolion, чья доля в предложении составила 2,9%.Средняя стоимость китайского подержанного автомобиля за год сократилась на 19,1% до 1 950 000 рублей."Доля китайского автопрома в общем числе автомобилей с пробегом пока невелика: она составляет лишь 5%. Объясняется это тем, что активная экспансия китайских производителей началась не так давно и срок замены многих автомобилей еще не подошел. Дополнительным фактором, сдерживающим спрос, является нехватка информации о китайских моделях: в рамках исследования, которое мы проводили в октябре, 25% респондентов сообщили о том, что им не хватает данных о моделях китайских марок", – прокомментировала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.

https://1prime.ru/20241106/avto-852615397.html

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авто, китайские авто, спрос на легковые авто