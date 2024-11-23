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Электрокары больше не в моде: почему все возвращаются к авто с ДВС

Электрокары больше не в моде: почему все возвращаются к авто с ДВС - 23.11.2024, ПРАЙМ

Электрокары больше не в моде: почему все возвращаются к авто с ДВС

История с тотальным переориентированием на электротранспорт была абсолютно абсурдна и непрозрачна с самого начала. Ведь основным аргументом, который предлагался | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T08:00+0300

2024-11-23T08:00+0300

2024-11-23T08:00+0300

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. История с тотальным переориентированием на электротранспорт была абсолютно абсурдна и непрозрачна с самого начала. Ведь основным аргументом, который предлагался обществу был так называемый "зеленый" переход, который сулил нам синее небо и изумрудные лужайки. И любой социально ответственный человек просто обязан был отказаться от коптящего ДВС и срочно пересесть на электрокар.Однако у людей, способных мыслить, сразу несколько моментов вызывали вопросы. Почему никто не говорит о том, каким образом производится "чистая" электроэнергия для зарядки электрокаров?Почему, рассуждая об удобствах новых технологий, никто не упоминает об отсутствии достаточной зарядной инфраструктуры?И самое главное - почему "зеленый" электротранспорт создается в концепции масл-каров из прошлого? То есть с явно избыточной мощностью и невероятно высокой динамикой, следствием чего является явно избыточный расход энергии. Хотя именно для ее экономии эти авто и создавались. И все это как-то совсем не укладывается в картину экологически чистой мобильности.И да, есть еще одна особенность. Электрокары стоят намного дороже своих "устаревших" собратьев с ДВС. С точки зрения автопроизводителей это идеальный товар. Особенно с учетом того, что на его производство можно было получить огромные дотации и финансовые преференции со стороны государства.И вот здесь начинаешь понимать, что никакого отношения к экологии эти авто не имеют. Речь идет просто о создании нового товара с хорошо продуманной маркетинговой стратегией, позволяющей не только существенно снизить затраты на производство, но и сильно поднять стоимость конечного продукта, попутно увеличив его прибыльность.А завышенную цену можно изящно оправдать необходимостью борьбы за экологию. Да и вообще внедрение концепции электрической мобильности опиралось на эмоциональную подачу преимуществ электротранспорта. А это всегда должно настораживать.Кроме того, электрические технологии не победили ДВС в честной конкурентной борьбе. Нам просто сказали, что они лучше. И поскольку, благодаря современным информационным технологиям, правильно поданная информация очень быстро распространяется и захватывает общественное сознание, мы вдруг поверили в то, что машины на батарейках спасут мир.Однако по мере того, как электрокары стали распространяться, выяснилось, что при всех своих плюсах они не могут конкурировать с ДВС по многим показателям. И это прежде всего касается пробега и удобства пополнения заряда.Если рассматривать "электричку" как второй или третий автомобиль в семье - то все логично. Это просто любопытная игрушка или гаджет, которым приятно пользоваться. Но правда только до тех пор, пока не начинаешь смотреть на уровень заряда аккумулятора.И тут выясняется, что при всех своих преимуществах электромобиль очень похож на современный смартфон, который при огромном разнообразии возможностей выбешивает своего владельца стремительным разрядом аккумулятора. И заставляет вас постоянно носить с собой зарядное устройство.Ограничение пробега исключает возможность длительных путешествий. И это тоже странно. Зачем нужен электрический кроссовер, на котором можно проехать 350 километров, а затем заряжаться целый час, чтобы проехать еще 200? И это если на зарядной станции не будет очереди.Кроме того, попытка автопроизводителей превратить "электричку" в сложнейший информационно-развлекательный комплекс с большим набором ассистентов активной безопасности усложнила автомобиль настолько, что его надежность стала вызывать вопросы даже у явных почитателей прорывных технологий.Машина стала настолько умной, что это привело и к отторжению со стороны потребителя. Степень удовлетворенности своим авто среди владельцев электрокаров необычайно низка. Да и в целом электромобиль как-то не очень хорошо вписывается в картину разумного потребления. Избыточность во всем противоречит "зеленой" повестке, вызывая когнитивный диссонанс.Так что сейчас приобретение электрокара больше похоже на покупку индульгенции или разрешения на право именовать себя экологически продвинутым потребителем. Хотя на самом деле вред от электрокаров нам еще только предстоит оценить в отдаленной перспективе. Речь не только о переработке аккумуляторов. Речь о том, что при массовом переходе на электротягу потребуется огромное количество энергии, которой сейчас просто нет.Технологии производства возобновляемой электроэнергии не способны обеспечить тотальный переход на электротягу. В результате сейчас электромобили банально увеличивают дефицит электроэнергии, заставляя тратить на ее производство больше ископаемого топлива. А оно сжигается явно не по стандартам EURO-6.Экология станет лучше? Так что же мы имеем? Электрокары дороже, неудобней и ненадежны. Сомнительный набор преимуществ.Те, кто хотел ими воспользоваться, уже это сделал. А вот остальные начинают задумываться над тем что лучше - проверенный и универсальный, с точки зрения области применения, ДВС или дорогой городской электрокар, способный к коротким вылазкам в ближайший пригород?Конечно, это не означает, что электрокары катастрофически плохи и не имеют права на жизнь. Какой-то спрос на них есть, и это значит, что в определенных условиях они хорошо справляются со своими задачами. Однако законодательно заставлять всех переходить на электротягу неправильно - это нанесет техническому прогрессу, да и природе намного больше вреда, чем мы можем себе представить.

https://1prime.ru/20241019/elektrokary-852249427.html

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Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

мнения аналитиков, авто, электромобили