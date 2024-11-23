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Россиянам назвали шесть способов сэкономить на покупке нового авто - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали шесть способов сэкономить на покупке нового авто
Россиянам назвали шесть способов сэкономить на покупке нового авто - 23.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали шесть способов сэкономить на покупке нового авто
Автомобильный журнал Autonews назвал россиянам шесть способов приобрести новую машину со скидкой. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T16:14+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный журнал Autonews назвал россиянам шесть способов приобрести новую машину со скидкой. Так, издание отмечает, что первым способом сэкономить является выбор в пользу не самого востребованного автомобиля, которые дилеры могут продавать со значительными скидками.В качестве второго способа журнал упоминает покупку автомобиля до модернизации. По словам экспертов, это может быть актуально, если новая модель уже доступна, а предыдущая версия все еще продается в автосалонах.Третий метод снизить финальную стоимость машины является грамотная оценка временных рамок. Аналитики порекомендовали приходить за новым транспортным средством в конце месяца, квартала или года, когда продавцы с наибольшей вероятностью склонны к компромиссу.Четвертый способ предполагает не бояться просить о скидке, которая часто составляет 50 000 — 200 000 рублей, а пятый — связаться по телефону с как можно большим числом продавцов. И выбрать наиболее подходящий вариант, основываясь на условиях.В заключение автомобильные эксперты рассказали, что получение кредита и обмен старого товара на новый может заметно сэкономить средства.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
16:14 23.11.2024 (обновлено: 16:15 23.11.2024)
 
Россиянам назвали шесть способов сэкономить на покупке нового авто

Autonews: ТОП-6 простых способов сэкономить на покупке нового авто

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный журнал Autonews назвал россиянам шесть способов приобрести новую машину со скидкой.
Так, издание отмечает, что первым способом сэкономить является выбор в пользу не самого востребованного автомобиля, которые дилеры могут продавать со значительными скидками.
В качестве второго способа журнал упоминает покупку автомобиля до модернизации. По словам экспертов, это может быть актуально, если новая модель уже доступна, а предыдущая версия все еще продается в автосалонах.
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Третий метод снизить финальную стоимость машины является грамотная оценка временных рамок. Аналитики порекомендовали приходить за новым транспортным средством в конце месяца, квартала или года, когда продавцы с наибольшей вероятностью склонны к компромиссу.
Четвертый способ предполагает не бояться просить о скидке, которая часто составляет 50 000 — 200 000 рублей, а пятый — связаться по телефону с как можно большим числом продавцов. И выбрать наиболее подходящий вариант, основываясь на условиях.
В заключение автомобильные эксперты рассказали, что получение кредита и обмен старого товара на новый может заметно сэкономить средства.
 
РОССИЯавторынок РФ
 
 
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