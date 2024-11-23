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Байден оговорился, назвав себя своим мужем - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Байден оговорился, назвав себя своим мужем
Байден оговорился, назвав себя своим мужем - 23.11.2024, ПРАЙМ
Байден оговорился, назвав себя своим мужем
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, в очередной раз допустил оговорку, на сей раз вместо супруга первой леди Джилл... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T06:36+0300
2024-11-23T06:36+0300
сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, в очередной раз допустил оговорку, на сей раз вместо супруга первой леди Джилл Байден назвав себя своим же мужем. "Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", - заявил президент, приветствуя гостей торжественного ужина в Белом доме.Байден часто начинает свои выступления с того, что представляет себя "мужем Джилл Байден". Президент неоднократно публично оговаривался, путал Ирак и Украину, фамилии, лидеров, а также рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Все эти ситуации разлетались по интернету в виде мемов, а в администрации Байдена пытались оправдаться, заявляя, что такие эпизоды вырваны из контекста.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
06:36 23.11.2024
 
Байден оговорился, назвав себя своим мужем

Байден оговорился, назвав себя "мужем Джо Байдена"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, в очередной раз допустил оговорку, на сей раз вместо супруга первой леди Джилл Байден назвав себя своим же мужем.
"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", - заявил президент, приветствуя гостей торжественного ужина в Белом доме.
Байден часто начинает свои выступления с того, что представляет себя "мужем Джилл Байден".
Президент неоднократно публично оговаривался, путал Ирак и Украину, фамилии, лидеров, а также рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Все эти ситуации разлетались по интернету в виде мемов, а в администрации Байдена пытались оправдаться, заявляя, что такие эпизоды вырваны из контекста.
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