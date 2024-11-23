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Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине
После испытания Россией своей новой ракетной системы "Орешник" действующий президент США Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T08:36+0300
2024-11-23T08:36+0300
россия
сша
украина
военная помощь украине
джо байден
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. После испытания Россией своей новой ракетной системы "Орешник" действующий президент США Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Об этом сообщили в Белом доме. "Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - следует из сообщения.Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения рассказал, что 19 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области с помощью американских ракет ATACMS и британских дальнобойных Storm Shadow.В ответ на это Россия провела испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://1prime.ru/20241122/rakety-853030799.html
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россия, сша, украина, военная помощь украине, джо байден, эммануэль макрон
РОССИЯ, США, УКРАИНА, военная помощь Украине, Джо Байден, Эммануэль Макрон
08:36 23.11.2024
 
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине

Байден после удара "Орешника" обратился к Макрону насчет Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. После испытания Россией своей новой ракетной системы "Орешник" действующий президент США Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Об этом сообщили в Белом доме.
"Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - следует из сообщения.
Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения рассказал, что 19 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области с помощью американских ракет ATACMS и британских дальнобойных Storm Shadow.
В ответ на это Россия провела испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Президент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 20:08
 
РОССИЯСШАУКРАИНАвоенная помощь УкраинеДжо БайденЭммануэль Макрон
 
 
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