https://1prime.ru/20241123/bayden-853034969.html

Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине

Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ

Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине

После испытания Россией своей новой ракетной системы "Орешник" действующий президент США Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T08:36+0300

2024-11-23T08:36+0300

2024-11-23T08:36+0300

россия

сша

украина

военная помощь украине

джо байден

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. После испытания Россией своей новой ракетной системы "Орешник" действующий президент США Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Об этом сообщили в Белом доме. "Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане", - следует из сообщения.Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения рассказал, что 19 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области с помощью американских ракет ATACMS и британских дальнобойных Storm Shadow.В ответ на это Россия провела испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://1prime.ru/20241122/rakety-853030799.html

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россия, сша, украина, военная помощь украине, джо байден, эммануэль макрон