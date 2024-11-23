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Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже $70 за баррель

Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже $70 за баррель - 23.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже $70 за баррель

Цены на нефть марки Brent в 2025 году опустятся ниже 70 долларов за баррель, ОПЕК+ больше не сможет удерживать их, заявил РИА Новости независимый российский... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T07:02+0300

2024-11-23T07:02+0300

2024-11-23T07:02+0300

нефть

энергетика

сша

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саудовская аравия

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent в 2025 году опустятся ниже 70 долларов за баррель, ОПЕК+ больше не сможет удерживать их, заявил РИА Новости независимый российский эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Так или иначе, но задача удерживания цен, и без того трудная для ОПЕК+, станет практически невыполнимой после января 2025 года. Нефтяной рынок находится на пороге новой "медвежьей волны", результатом которой станет устойчивое снижение цен ниже 70 долларов за баррель", - сказал эксперт. Родионов напомнил, что, согласно действующему плану сделки, ключевые участники ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, должны будут в течение следующего года повысить предельный уровень нефтедобычи на 2,46 миллиона баррелей в сутки. При этом, по прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,54 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прирост предложения со стороны участников ОПЕК+ будет превышать прирост спроса, что окажет давление на цены. "Если ОПЕК+ будет придерживаться заданного плана, то цены будут идти вниз. Если же страны ОПЕК+ пересмотрят квоты и "затянут пояса", то это все равно будет негативно воспринято рынком: инвесторы будут понимать, что ОПЕК+ пытается оттянуть неизбежное решение о повышении квот, что также приведет к снижению цен. Вдобавок на цены будет давить рост добычи и экспорта в странах, не участвующих в распределении квот: Бразилии, США, Канаде, Гайане и Аргентине", - добавил Родионов. При этом, по его словам, самое главное, что администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует осуществить дерегулирование в ряде отраслей, в том числе в нефтегазовой промышленности. "В следующем году Морская администрация США может одобрить ряд проектов по строительству глубоководных терминалов для экспортной перевалки нефти в портах Мексиканского залива. Общая мощность этих терминалов (Blue Marlin, Bluewater и GulfLink) составляет 4,8 миллиона баррелей в сутки, и ввод их в строй позволит США стать как минимум вторым по величине экспортером нефти", - подчеркнул эксперт.

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нефть, сша, москва, саудовская аравия, дональд трамп, опек