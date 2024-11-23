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Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт
Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт - 23.11.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт
Украинский конфликт может закончиться без новых издержек для человечества в том случае, если Североатлантический альянс перестанет эскалировать ситуацию на... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T10:11+0300
2024-11-23T10:11+0300
2024-11-23T10:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт может закончиться без новых издержек для человечества в том случае, если Североатлантический альянс перестанет эскалировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил российский политик в беседе с телеканалом Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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россия, украина, нато, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт
Медведев: конфликт завершится без издержек, если НАТО перестанет его раздувать
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт может закончиться без новых издержек для человечества в том случае, если Североатлантический альянс перестанет эскалировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил российский политик в беседе с телеканалом Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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