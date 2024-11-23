https://1prime.ru/20241123/medvedev-853035809.html

Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт

Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт - 23.11.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт

Украинский конфликт может закончиться без новых издержек для человечества в том случае, если Североатлантический альянс перестанет эскалировать ситуацию на... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T10:11+0300

2024-11-23T10:11+0300

2024-11-23T10:11+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_307:0:2962:1494_1920x0_80_0_0_39a1bb55fc2085923afe0ab74e21d270.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт может закончиться без новых издержек для человечества в том случае, если Североатлантический альянс перестанет эскалировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил российский политик в беседе с телеканалом Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241123/sanktsii-853033287.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, дмитрий медведев