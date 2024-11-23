https://1prime.ru/20241123/mobilizatsiya-853034453.html
Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России - 23.11.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
О проведении в России мобилизации речи нет, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T07:55+0300
2024-11-23T07:55+0300
2024-11-23T07:56+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. О проведении в России мобилизации речи нет, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "О мобилизации речи никакой не ведется", - заявил представитель Кремля.Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, проходящая практику в РИА Новости. В 12-летнем возрасте она попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.
https://1prime.ru/20241001/plennyy-851886733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, мобилизация
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, мобилизация
Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Песков заявил, что речи о мобилизации в России не ведется
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. О проведении в России мобилизации речи нет, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"О мобилизации речи никакой не ведется", - заявил представитель Кремля.
Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, проходящая практику в РИА Новости. В 12-летнем возрасте она попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.
"Служить некому": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине