https://1prime.ru/20241123/mobilizatsiya-853034453.html

Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России - 23.11.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

О проведении в России мобилизации речи нет, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T07:55+0300

2024-11-23T07:55+0300

2024-11-23T07:56+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

мобилизация

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. О проведении в России мобилизации речи нет, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "О мобилизации речи никакой не ведется", - заявил представитель Кремля.Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, проходящая практику в РИА Новости. В 12-летнем возрасте она попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к Организации Объединенных Наций в защиту детей Донбасса.

https://1prime.ru/20241001/plennyy-851886733.html

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дмитрий песков, мобилизация