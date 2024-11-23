https://1prime.ru/20241123/rakety-853042629.html

Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России

Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России - 23.11.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России

Украина может наносить удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Такое заявление в беседе с британской... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T22:21+0300

2024-11-23T22:21+0300

2024-11-23T22:22+0300

спецоперация на украине

франция

россия

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ракетные удары

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина может наносить удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Такое заявление в беседе с британской вещательной корпорацией BBC сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.В частности, он заявил: "Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны".При этом министр высказался и о возможном приглашении Украины стать членом НАТО, заявив, что западные союзники Киева стремятся сблизить свои позиции по этому вопросу."Западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии <...>, - передает BBC слова Барро. - Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо".

https://1prime.ru/20241121/udary-852988300.html

франция

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франция, россия, украина, ракетные удары