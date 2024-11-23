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Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России
Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России - 23.11.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России
Украина может наносить удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Такое заявление в беседе с британской... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T22:21+0300
2024-11-23T22:22+0300
спецоперация на украине
франция
россия
украина
ракетные удары
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина может наносить удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Такое заявление в беседе с британской вещательной корпорацией BBC сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.В частности, он заявил: "Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны".При этом министр высказался и о возможном приглашении Украины стать членом НАТО, заявив, что западные союзники Киева стремятся сблизить свои позиции по этому вопросу."Западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии &lt;...&gt;, - передает BBC слова Барро. - Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо".
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франция, россия, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ракетные удары
22:21 23.11.2024 (обновлено: 22:22 23.11.2024)
 
Глава МИД Франции сделал заявление о ракетных ударах по России

Глава МИД Франции: Украина может бить по территории России французскими ракетами

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© AFP / Ludovic Marin
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина может наносить удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Такое заявление в беседе с британской вещательной корпорацией BBC сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
В частности, он заявил: "Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны".
При этом министр высказался и о возможном приглашении Украины стать членом НАТО, заявив, что западные союзники Киева стремятся сблизить свои позиции по этому вопросу.
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России
21 ноября, 13:26
"Западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии <...>, - передает BBC слова Барро. - Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо".
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯРОССИЯУКРАИНАракетные удары
 
 
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