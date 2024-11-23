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Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке

Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке - 23.11.2024, ПРАЙМ

Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке

Россия ценит взаимоотношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке, в частности консультации по нефтяной проблематике, заявил заместитель председателя... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T04:52+0300

2024-11-23T04:52+0300

2024-11-23T04:52+0300

энергетика

нефть

россия

москва

саудовская аравия

рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия ценит взаимоотношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке, в частности консультации по нефтяной проблематике, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Мы ценим и наши взаимоотношения на энергетическом треке, я имею в виду все наши консультации, которые у нас ведутся по нефтяной проблематике. Мне кажется, это позволяет сохранять в целом стабильность на нефтяном рынке, это достаточно важно для всей планеты", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

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