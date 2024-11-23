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Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке
Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке - 23.11.2024, ПРАЙМ
Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке
Россия ценит взаимоотношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке, в частности консультации по нефтяной проблематике, заявил заместитель председателя... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T04:52+0300
2024-11-23T04:52+0300
энергетика
нефть
россия
москва
саудовская аравия
рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия ценит взаимоотношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке, в частности консультации по нефтяной проблематике, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Мы ценим и наши взаимоотношения на энергетическом треке, я имею в виду все наши консультации, которые у нас ведутся по нефтяной проблематике. Мне кажется, это позволяет сохранять в целом стабильность на нефтяном рынке, это достаточно важно для всей планеты", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
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нефть, россия, москва, саудовская аравия, рф, дмитрий медведев
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Дмитрий Медведев
04:52 23.11.2024
 
Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке

Медведев: Россия ценит отношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия ценит взаимоотношения с Саудовской Аравией на энергетическом треке, в частности консультации по нефтяной проблематике, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы ценим и наши взаимоотношения на энергетическом треке, я имею в виду все наши консультации, которые у нас ведутся по нефтяной проблематике. Мне кажется, это позволяет сохранять в целом стабильность на нефтяном рынке, это достаточно важно для всей планеты", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФДмитрий Медведев
 
 
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