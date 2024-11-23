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"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241123/svo-853042915.html
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО
Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T23:21+0300
2024-11-23T23:22+0300
спецоперация на украине
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вс рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре военных действий дал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Путин стоит у руля на поле боя в данный момент, - отметил профессор. - Сейчас у русских все очень хорошо".Вместе с тем Миршаймер выразил уверенность, что для российских войск в настоящий момент не существенных угроз на передовой, а выданное Украине президентом США Джо Байденом разрешение наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России, по его мнению, не отразится на ходе конфликта.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении удара новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ западными ракетами по территории России.
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сво, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ВС РФ, экспертное мнение
23:21 23.11.2024 (обновлено: 23:22 23.11.2024)
 
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО

Политолог Миршаймер: для ВС России на передовой нет существенных угроз

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре военных действий дал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Путин стоит у руля на поле боя в данный момент, - отметил профессор. - Сейчас у русских все очень хорошо".
Вместе с тем Миршаймер выразил уверенность, что для российских войск в настоящий момент не существенных угроз на передовой, а выданное Украине президентом США Джо Байденом разрешение наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России, по его мнению, не отразится на ходе конфликта.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
22 ноября, 15:38
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении удара новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ западными ракетами по территории России.
 
Спецоперация на УкраинеСВОВС РФэкспертное мнение
 
 
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