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"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО
Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T23:21+0300
2024-11-23T23:21+0300
2024-11-23T23:22+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре военных действий дал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Путин стоит у руля на поле боя в данный момент, - отметил профессор. - Сейчас у русских все очень хорошо".Вместе с тем Миршаймер выразил уверенность, что для российских войск в настоящий момент не существенных угроз на передовой, а выданное Украине президентом США Джо Байденом разрешение наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России, по его мнению, не отразится на ходе конфликта.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении удара новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ западными ракетами по территории России.
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
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сво, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ВС РФ, экспертное мнение
"Все очень хорошо". Американский политолог оценил ситуацию в зоне СВО
Политолог Миршаймер: для ВС России на передовой нет существенных угроз
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ.
Россия побеждает на в противостоянии с Украиной, и в настоящий момент для Вооруженных сил на фронте нет существенных угроз. Такую оценку ситуации на театре военных действий дал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Путин стоит у руля на поле боя в данный момент, - отметил профессор. - Сейчас у русских все очень хорошо".
Вместе с тем Миршаймер выразил уверенность, что для российских войск в настоящий момент не существенных угроз на передовой, а выданное Украине президентом США Джо Байденом разрешение наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России, по его мнению, не отразится на ходе конфликта.
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении удара новейшей российской баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ западными ракетами по территории России.